Babiš říká, že rozhodně nebude na obranu dávat tolik peněz, kolik jsme spojencům slíbili
Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V dnešním rozhovoru pro Deník.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ukrajina podle něj v souladu s volebním programem vládních stran není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Státy Severoatlantické aliance (NATO) se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Babiš dnes uvedl, že Česko rozhodně nenastupuje cestu k tomuto cíli. "Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho," řekl.
Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle makroekonomické predikce z ledna. Podle návrhu vlády by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více.
Výhledy na roky 2027 a 2028 podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 dále růst na 238,2 miliardy.
"Možná četl nějaký výhled, ale rozpočet je koaliční rozhodnutí," reagoval dnes Babiš a připomněl, že i letošní rozpočet se stále ještě projednává. Minulý kabinet podle něj stále mluvil o válce a dělal na obraně netransparentní zakázky. "Ani nevím, kolik trestních oznámení se tam připravuje," dodal. Vládní strany vyhrály volby s programem pro lepší každodenní život občanů a podle toho se řídí, uvedl. Řešit válku na Ukrajině není prioritou kabinetu, je to rolí Trumpa, evropských lídrů a Zelenského.
Český ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) tento týden na jednání Rady bezpečnosti OSD řekl, že žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný. Vyzval Rusko, aby zastavilo válku a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti.
Babiš uvedl, že projev s Macinkou předem nekonzultoval a neviděl ho. Za klíčové body české zahraniční politiky pokládá Babiš členství v EU, kterou chce ČR zachránit bojem za změnu emisních povolenek, a v NATO. Macinka podle něj americkým představitelům vysvětloval, že kabinet zdědil prázdnou kasu a investovat chce v obraně hlavně do svých vojáků, vrátit se k závazku budování mechanizované brigády a řešit protidronovou obranu.
čtk, tb