Brusel v dopise žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů premiéra Babiše
Evropská komise zaslala do Česka dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude plně vyjasněna. Píše to server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil svůj střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
"Vzhledem k tomu, že může docházet ke střetu zájmů u dotací z fondů politiky soudržnosti poskytovaných společnostem náležejícím předsedovi vlády nebo jím ovládaným, uvítali bychom poskytnutí podrobných informací o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řešení potenciální situace střetu zájmů," uvedla v dopise Evropská komise. Zároveň chce ujištění, že od doby, kdy se Babiš stal premiérem, do Agrofertu další evropské dotace nemířily.
Odpověď na dopis adresovaný ministerstvu pro místní rozvoj žádá EK do jednoho měsíce. Dopis vznikl před tím, než Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu. To se stalo minulý týden. Pokud EU odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. EU pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit. Web požádal o vyjádření premiéra Babiše, ministerstvo pro místní rozvoj i ministryni Zuzanu Mrázovou (ANO). Odpovědi zatím nezískal.
Podle právního týmu protikorupční organizace Transparency International je nynější Babišovo řešení střetu zájmu pravděpodobně v konfliktu s evropskými paragrafy. Evropské finanční nařízení dopadající na dotace totiž počítá s tím, že profitovat nesmějí ani blízcí politika. Podle serveru ale neveřejný statut fondu uvádí, že po konci Babišova působení ve vládě fond automaticky ovládne trojice jeho dětí. "Sám Babiš se pak teoreticky může stát správcem fondu a přímo Agrofert kontrolovat, aniž by přímo držel akcie holdingu, o nichž tvrdí, že se mu už nikdy nevrátí," píše server.
Po jmenování Babiše premiérem Státní zemědělský fond vyplácení zemědělských dotací Agrofertu pozastavil. Úředníci nyní vyhodnocují, zda je opět uvolní.
V úterý dozorčí rada fondu na svém zasedání vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu. "Jako dozorčí rada jsme přijali usnesení, kde vyzýváme pana ředitele SZIF, aby neodkladně zahájil všechny kroky potřebné k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací mezi lety 2017 a 2021 od společnosti Agrofert," řekl předseda rady Tomáš Dubský (STAN). Ředitel Dlouhýv reakci uvedl, že SZIF připravuje k případu analýzy a čeká na jejich výsledky.