Nové zatýkání na Ukrajině - kvůli korupci jsou zadržení vysoce postavení příslušníci letectva a tajné služby
Na Ukrajině byl dnes zadržen velitel logistiky letectva a oblastní šéf tajné služby kvůli podezření z korupce při výstavbě krytů pro letadla. Oznámil to dnes generální prokurátor Ruslan Kravčenko.
Ukrajina loni vyčlenila 1,4 miliady hřiven (660 milionů korun) na výstavu montovaných krytů pro letouny. Kontrola nicméně odhalila, že konstrukce neodpovídaly bezpečnostním požadavkům armády, neposkytovaly odpovídající ochranu letectvu a cena prací byla výrazně nadhodnocena.
"Navzdory tomu začalo převádění zálohových plateb podle smluv," napsal Kravčenko na Telegramu. Velitel logistiky se podle něj snažil kontroly zastavit a obrátil se na velitele SBU jedné oblasti, aby pomohl s podplacením vojenské kontrarozvědky. Tento zpravodajec následně vystupoval jako "garant" dohody a osobně se zapojil celého korupčního schématu.
Dvojice byla zadržena dnes při pokusu o předání úplatku 320.000 dolarů (6,5 milionu korun). Celkem mělo jít na úplatky, které měly zastavit vyšetřování, asi 13 milionů hřiven, tedy asi procento hodnoty celého projektu.
"Pokračujeme ve směru sebeočištění služby (SBU) i dalších složek obranných sil. Je to kriticky důležitý směr práce, protože korupci během války lze přirovnat ke zradě," uvedl v prohlášení SBU Jevhen Chmara, který nyní službu řídí.
Ukrajina se opakovaně potýká s korupčními skandály. Na podzim loňského roku ukrajinské protikorupční úřady oznámily, že začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom. V souvislosti s tím byl z funkce odvolán například vlivný šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak.
Loni v létě se na Ukrajině konaly masové protesty poté, co parlament schválil zákon oslabující nezávislost protikorupčních institucí. Tisíce lidí v Kyjevě i dalších městech požadovaly zachování autonomie dvou klíčových úřadů, pod tlakem veřejnosti i mezinárodních partnerů vláda nakonec zákon stáhla.
Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Kryty pro letadla jsou pro ukrajinské letectvo obzvláště důležité s ohledem na každodenní vzdušné útoky Ruska na vojenské i infrastrukturní cíle.
čtk, tb