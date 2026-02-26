Trump se dál mstí Minnesotě, pozastavil občanům státu zdravotní pojištění
Americký viceprezident J. D. Vance v noci na dnešek oznámil, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa dočasně pozastaví část financování programu životního pojištění Medicaid pro stát Minnesota. Zdůvodnil to podezřením z podvodů v rámci toho, co popsal jako agresivní boj proti zneužívání veřejných prostředků, napsala agentura AP.
Federální vláda podle Mehmeta Oze, šéfa úřadu pro zdravotní péči a lékařské služby zodpovědný za zdravotní pojištění Medicare a Medicaid, pozastaví vyplácení 259,5 milionu dolarů (přes 5,3 miliard Kč) Minnesotě na financování programu Medicaid. Jde o 244 milionů dolarů v nepodložených nebo potenciálně podvodných žádostech o Medicaid a přibližně 15 milionů dolarů v žádostech týkajících se osob bez "uspokojivého imigračního statusu".
Medicaid představuje záchrannou síť v oblasti zdravotní péče pro Američany s nízkými příjmy.
"Nejde o problém obyvatel Minnesoty, ale o problém vedení Minnesoty a dalších států, které neberou zachování programu Medicaid vážně," řekl Oz. "Vláda toto opatření přijímá s cílem zajistit, aby Minnesota brala vážně své povinnosti být dobrým správcem daňových prostředků amerického lidu," dodal Vance.
Vláda republikána Trumpa o kroku informovala demokratického guvernéra Minnesoty Tima Walze, který má 60 dní na odpověď. "Dáme jim peníze, ale budeme je zadržovat a uvolníme je až poté, co navrhnou a přijmou komplexní nápravný akční plán k řešení tohoto problému," uvedl Oz.
Úsilí vlády upozornit na podvody po celé zemi přichází poté, co vyšel najevo skandál kolem podvodu v oblasti sociálních dávek v Minnesotě, na kterém se podíleli členové tamní somálské diaspory. To vyvolalo masivní zásah Úřadu pro migraci a cla (ICE) proti imigrantům v hlavní městě tohoto státu Minneapolisu, které vedlo k rozsáhlým protestům a smrti dvou Američanů zabitých federálními agenty.
Úřad ministerstva zdravotnictví loni zjistil, že Medicare mezi lety 2018 až 2024 neoprávněně vyplatilo dodavatelům téměř 23 milionů dolarů za zdravotnické vybavení. Zjistil však, že většina z toho se odehrála před lednem 2020, kdy byly zavedeny změny v systému.
čtk, tb