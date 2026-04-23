Sněmovna schválila nejvyšší možný úvěr pro nebankovní půjčky. A jednu skulinu k tomu
Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, dnes podpořila Sněmovna. Předloha reaguje na evropskou směrnici z roku 2023 o poskytování spotřebitelského úvěru. Podle vlády má zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr.
Poskytovatel úvěru bude mít zakázáno při posuzování úvěruschopnosti klienta využívat třeba údaje získané ze sociálních sítí. Stejně tak bude zakázáno využívat informace třeba o rasovém nebo etnickém původu, členství v odborech nebo třeba politických názorech.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že navrhované zastropování ceny úvěru vychází z ustálené judikatury českých soudů. Pro úvěry na dobu kratší než 12 měsíců a na částku do 20.000 korun stanovuje novela maximální výši nákladů spojených s úvěry. Tento strop započítává paušální částku 2000 korun jako náklady spojené s poskytnutím úvěru. K nim se přičte částka, která zohledňuje výši úvěru, dobu, na kterou se čerpá, a maximální možná výše úročení. Tato výše úročení se odvozuje od základní úrokové sazby ČNB.
V situaci, kdy je základní úroková sazba ČNB nižší než čtyři procenta, se pro účely výpočtu RPSN využije hodnota čtyř procent. V současnosti, kdy je základní úroková sazba 3,5 procenta, by tak maximální RPSN byla 48 procent.
Reklama na spotřebitelské úvěry nebude smět nepravdivě uvádět, že dosud nesplacený spotřebitelský úvěr má malý nebo žádný vliv na posouzení úvěruschopnosti. Zákon také zakáže, aby reklama nepravdivě naznačovala, že spotřebitelský úvěr vede ke zvýšení finančních zdrojů, představuje náhradu úspor nebo může zvýšit životní úroveň spotřebitele. Věřitelé budou mít povinnost odkázat spotřebitele ve finančních potížích na snadno dostupné dluhové poradenství.
Předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová poukazovala na novinku, kterou novela přináší. Dosud platí, že úvěrová smlouva je neplatná, pokud poskytovatel dostatečně neposoudil schopnost klienta splácet půjčku. Nově má platit, že pokud by při řádném posouzení klient půjčku dostal, smlouva bude platná. Podle Richterové jde o zásadní věc a riziko. "Protože prostě nechceme zahltit soudy tím, aby musely několik let zpětně odhalovat, zda by mohl být ten dlužník tehdy úvěruschopný," řekla.
Ministryně ale uvedla, že podle Nejvyššího soudu nestačí pro neplatnost smlouvy samotné neprověření úvěruschopnosti klienta. Není podle ní třeba chránit klienta, který na splácení úvěru má.
Novelu již dříve zkritizovala Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Podle ní část zejména nízkopříjmových zájemců o úvěr přijde o možnost žádat o něj legální cestou a přesune se na černý trh. Naopak Konsorcium dluhových poraden ČR přijetí zákona vítá jako posílení ochrany spotřebitelů.
