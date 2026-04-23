Turecko také schválilo zákaz sociálních sítí pro děti do patnácti let
Turecký parlament v noci na dnešek schválil zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Informovala o tom agentura DPA. Norma, která ještě čeká ns ouhlas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, má začít platit šest měsíců od zveřejnění. Turecká opozice opatření kritizuje.
Podle státní tiskové agentury Anadolu nebudou poskytovatelé platforem nadále moci nabízet služby uživatelům mladším 15 let. Budou povinni zavést systémy ověřování věku a rodičovskou kontrolu.
Platformy s více než deseti miliony návštěv denně z Turecka kromě toho budou mít povinnost v naléhavých případech do jedné hodiny vyhovět nařízením úřadů. Budou muset zabránit opětovnému publikování smazaného nebo blokovaného obsahu na svých platformách. Porušení zákona může vést k pokutám a snížení šířky internetového pásma, tedy maximálního množství dat přenášených přes internetové připojení za určitý časový úsek.
Lidová republikánská stran (CHP), což je nejsilnější opoziční formace v Turecku, hodlá zákon napadnout. Její poslanec Gökhan Günaydin obvinil vládu ze zavádění nových omezení pod záminkou ochrany dětí. Turecko přitom v minulosti čelilo kritice za omezování sociálních médií. Zhruba před rokem byl na síti X zablokován účet uvězněného Erdoganova oponenta a sesazeného istanbulského starosty Ekrema Imamoglua.
Zákaz přístupu na sítě TikTok, Instagram, Facebook či videoplatformu YouTube osobám mladším 16 let zatím platí celoplošně pouze v Austrálii - od loňského 10. prosince. Mnohé další země se však chystají zakázat či omezit přístup dětí a mladistvých k sociálním sítím. Například Řecko zakáže přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let od začátku příštího roku, Francie by tak měla učinit už od září. V České republice se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let v únoru vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš.
Poslanci Evropského parlamentu loni v listopadu v nezávazné rezoluci vyzvali k výraznému zvýšení ochrany nezletilých na internetu.
