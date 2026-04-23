Jednou posudky o tom, proč dál dotovat Agrofert, zveřejníme, říká ministr Šebestyán. Kdy, to se prý uvidí
Právní analýzy, na jejichž základě Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl, že nebude zpětně vymáhat nárokové dotace pro Agrofert, lze zveřejnit po vyhodnocení smluv s jejich autory. Posudky jsou zatím vedeny jako neveřejné. Na dotaz ČTK tak dnes při zahájení výstavy květin Flora v Olomouci odpověděl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD), podle kterého ke zveřejnění analýz "jednou dojde".
Agrofert díky verdiktu SZIF opřenému o právní analýzy nemusí zpětně vracet nárokové evropské dotace, které obdržel v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem. Agrofert zároveň může znovu čerpat dotace, jejichž vyplácení bylo dosud pozastavené. Opozice není přesvědčena o hodnověrnosti posudků a varuje také před chybějícím rozhodnutím Evropské komise.
"Já si myslím, že k tomu (zveřejnění analýz) dojde. Neznám smluvní ujednání mezi fondem a advokátními kancelářemi, které vypracovaly tyto posudky, ale z mého pohledu to tam (zveřejnění) asi směřuje," uvedl Šebestyán.
"Neznám smluvní ujednání a nedokážu říct, co je potřeba pro to, aby se ty posudky zveřejnily. Na druhou stranu se to určitě do budoucna asi stane. Bude se to řešit na právní úrovni, takže si myslím, že k tomu (zveřejnění) jednou dojde," dodal ministr.
SZIF na základě analýz dospěl k závěru, že vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace zemědělského fondu nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Administraci dotací tak fond obnovil. K pozastavení vyřizování žádostí fond přistoupil 9. prosince, kdy prezident Petr Pavel jmenoval předsedu ANO Babiše premiérem.
"Pan generální ředitel (SZIF Petr) Dlouhý mě informoval, že dokončil analýzy a že jeho postup ve věci nového trustu bude takový, jak to oznámil," řekl Šebestyán. Podotkl, že se s analýzami kvůli jejich neveřejnému charakteru zatím neseznámil. "Znám pouze ten výsledek. Jak už jsem několikrát deklaroval, toto rozhodnutí je věcí SZIF a způsob řešení prostě představuje on a já jim do toho nebudu zasahovat," uvedl.
Z analýz podle fondu vyplynulo, že podle výkladu zákona o střetu zájmu se zákaz vztahuje výhradně na poskytování nenárokových dotací, ke zpětnému vymáhání nárokových evropských dotací proto nepřistoupí. Nárokové zemědělské dotace z peněz EU tvoří největší podíl dotací, které Agrofert získává. Podle dřívějšího vyjádření bývalého ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) obdržel Agrofert v letech, kdy byl Babiš majitelem a zároveň premiérem, tisíce neoprávněných dotací. Holding měl podle Výborného vracet zhruba sedm miliard korun
Výsledky právních analýz podle Agrofertu potvrzují, že jeho vlastnické uspořádání umožňuje společnostem z koncernu ucházet se o dotace a účastnit se veřejných zakázek stejně jako kterémukoli jinému podnikatelskému subjektu v ČR.
