Metnar odmítá skenování zpráv kvůli dětskému pornu, pokud by narušovalo soukromí
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) by odmítl jakýkoli návrh nařízení EU o skenování komunikace lidí na internetových platformách kvůli dětské pornografii, pokud by příliš narušoval soukromí uživatelů. Řekl to ve sněmovně při projednávání písemné interpelace Pirátky Michaely Moricové, podle níž by takové monitorování porušovalo základní práva a svobody i s ohledem na zásahy do soukromí bez jakéhokoli podezření.
"Jsem připraven odmítnout jakoukoli podobu předmětného návrhu nařízení, která by přinesla nepřiměřené narušování soukromí uživatelů internetu a systematické narušování principů kybernetické bezpečnosti včetně narušování bezpečnosti šifrované komunikace," řekl Metnar.
Zároveň ale upozornil, že většina pachatelů sexuálního zneužívání děti v on-line prostředí se podle policejních údajů později uchýlí k páchání tohoto činu fyzicky často ve svém okolí. Proto se podle ministra musí najít řešení, v němž bude ochrana dětí a právo uživatelů on-line služeb na soukromí v rovnováze.
"Nelze podporovat plošné bezhlavé skenování obsahu," zdůraznila Moricová. Je podle ní nutné posílit prevenci například v podobě rodičovské kontroly, vzdělávání a mechanismů nahlašování závadného obsahu.
Rovněž poslanec STAN Jan Berki zdůraznil vzdělávání dětí, které podle něho zprvu nemusí vědět, že se jim děje něco, co se jim dít nemá. Michal Zuna z TOP 09 upozornil na to, že i u sledování komunikace již podezřelých lidí bude důležitá jeho konkrétní podoba, protože vyhodnocení takové komunikace bude na lidech. "Evropská unie může vytvářet pracovní místa, která mohou lákat příjemce závadového obsahu," varoval.
Evropský parlament odmítl koncem dubna další prodloužení prozatímního nařízení, které umožňovalo platformám dobrovolné monitorování komunikace uživatelů. Jeho planost skončila bez náhrady před zhruba třemi týdny. Moricová uvedla, že platformy navzdory tomu ve skenování skrytě pokračují. Na novém, trvalém návrhu normy známé jako Chat Control, v EU shoda není.