Německá policie zadržela dva cizince (Ukrajince a Lotyše) kvůli podezření ze špionáže. Nejspíš pro Rusko
Bavorská policie zadržela při rutinní dopravní kontrole u Norimberka dva cizince, které podezřívá ze špionáže. Ukrajinec a Lotyš u sebe měli falešné dokumenty, vysílačky či drony, informovali ve společné tiskové zprávě bavorští kriminalisté a mnichovské generální státní zastupitelství. Muži podle nich jeli po dálnici směrem k české hranici.
Policisté 43letého Ukrajince a o dva roky staršího Lotyše podezřívají ze "špionážní činnosti za účelem sabotáže". "Podle současného stavu vyšetřování panuje podezření, že podezřelí jednali na objednávku sdružení, respektive instituce mimo Německo," stojí ve zprávě. Oba muže, kteří nemají bydliště v Německu, poslalo generální státní zastupitelství v Mnichově do vazby.
Policisté dva cizince zadrželi už 12. dubna kolem 21:30 při běžné dopravní kontrole na dálnici A6 nedaleko městečka Neuendettelsau, které leží jihozápadně od Norimberku. Auto s lotyšskou registrační značkou jelo podle policistů ve směru k hraničnímu přechodu s Českem Waidhaus-Rozvadov. Policisté v autě objevili "různé podezřelé předměty". Byly mezi nimi falešné dokumenty, kamery, dron, GPS lokátor, vysílačky a několik mobilních telefonů a SIM karet.
Německé tajné služby v posledních letech opakovaně varují před sabotážními akcemi a špionáží. Podle Sinana Selena, šéfa Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoce civilní kontrarozvědky, stojí za většinou sabotáží se zapojením zahraničních aktérů nyní Rusko. Novým vzorcem je přitom využívání takzvaných low level agentů, tedy osob, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami k sabotážním či špionážním akcím.
čtk, tb