Podle Trumpa by nové kolo rozhovorů s Íránem mohlo být už v pátek
Druhé kolo rozhovorů mezi USA a Íránem by se mohlo konat už brzy - možná tento pátek. Informoval o tom list New York Post, kterému to sdělily pákistánské zdroje a naznačil americký prezident Donald Trump. Ten zatím nestanovil časový limit prodloužení příměří s Íránem, uvedl Bílý dům. Podle zdrojů CNN však plánuje dát Íráncům omezený časový rámec na předložení jednotného návrhu, který by posunul diplomatická jednání kupředu.
Zdroje v pákistánském Islámábádu označily své zprostředkovatelské snahy s Teheránem za pozitivní a uvedly, že se díky nim obnovila možnost dalších mírových rozhovorů během následujících "36 až 72 hodin". Na dotaz listu NYP Donald Trump odpověděl textovou zprávou: "Je to možné! Prezident DJT." Informace přichází den poté, co americký prezident oznámil, že prodlouží současné příměří s Íránem, dokud jeho rozdělené vedení nepřijde s "jednotným návrhem".
"Prezident nestanovil žádný časový limit, dokdy má obdržet íránský návrh," řekla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Dodala, že konečný harmonogram určí šéf Bílého domu.
Trumpova administrativa podle zdrojů CNN nechce, aby prodloužené příměří trvalo donekonečna, a nechce dávat Íránu příležitost protahovat vyjednávání. Trumpovi nejbližší poradci se podle stanice domnívají, že uvnitř íránského vedení panují rozpory a že Íránci nejsou jednotní ohledně svého postoje tak, aby vyjednavači mohli uzavřít dohodu. Trump v úterý zároveň uvedl, že bude pokračovat americká blokáda íránských přístavů.
Pákistán během následujících hodin pokračoval v diplomacii s Íránem. "I přes zostřenou rétoriku příměří nadále platí, což naznačuje pozitivní záměr na obou stranách," uvedl pákistánský zdroj "Z žádné strany nedochází k vojenské eskalaci," dodal s tím, že Pákistán zůstává klíčovým zprostředkovatelem rozhovorů.
Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu.
Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek a Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán minulý pátek průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to právě kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.