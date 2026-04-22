Prezident Pavel nepřímo podpořil novináře veřejnoprávních médií
Je důležité sledovat kroky vlády, která chystá nový zákon o médiích veřejné služby. Veřejnoprávní média by se neměla dostat do stavu, že budou závislá na vůli vlády, řekl dnes prezident Petr Pavel při setkání se studenty v univerzitní aule v Pardubicích. To podle něj nedělá dobrotu, dodal.
Česko by podle něj mělo mít takový model, který zajistí maximální nezávislost a předvídatelné financování, které je střednědobé. Žádné veřejnoprávní médium nemůže fungovat z roku na rok, uvedl.
V Českém rozhlase a České televizi dnes začala neomezená stávková pohotovost. Vyhlásili ji odbory, pracovníci a iniciativa Veřejnoprávně kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Podle návrhu by mělo přejít financování veřejnoprávních médií z poplatků od lidí a firem na státní rozpočet.
