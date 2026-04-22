Klempíř: Protesty i stávková pohotovost jsou legitimní, ale zákon nestáhneme
Studenti mají právo na protesty kvůli plánovaným změnám v České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo), totéž platí o stávkové pohotovosti odborů a zaměstnanců veřejnoprávních médií, řekl vesSněmovně ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Stažení novely, která má zrušit financování ČT a ČRo z poplatků, ale podle něj není na pořadu dne. Ministr nicméně připustil, že předpis není dokonalý, protože perfektní zákony podle něj "předkládá jenom bůh".
Odbory, pracovníci ČT a ČRo a iniciativa Veřejnoprávně ve středu vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby, který převádí financování na státní rozpočet. Podle nich by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat poslání.
Proti změnám také protestovali studenti v Praze, akce se konaly také v Brně nebo Olomouci. Účastníci podle organizátorů ze studentské iniciativy Média nedáme! žádají vládu, aby návrh stáhla a nechala televizní a rozhlasové poplatky.
"Mají právo nejenom na to vyjádření, ale mají právo na vtip, mají právo to zesměšnit, mají právo se vyřádit. My všichni přece jsme byli studenti. A kdo je student a neřádí, tak není správný student," řekl Klempíř. Schůzce s odboráři se nebrání. "Nevyhýbám se jim. Otázka je, koho na tu schůzku budou delegovat. Chci věcnou schůzku, nechci emocionální bouři," podotkl. Místo výkřiků a stávkových výborů je podle něj potřeba platforma k věcné diskusi. "Kde řeknou: skutečně věcně po vás požadujeme tohle," uvedl.
Vyloučil však, že by zákon mohl stáhnout, byť není dokonalý. "Perfektní zákony předkládá jenom bůh," prohlásil. V připomínkovém řízení neočekává desítky, ale stovky připomínek. "Chceme slyšet opravdu věcné připomínky a budeme se jimi velmi vážně zabývat. A ty relevantní prostě zapracujeme. Ten zákon není hotový," dodal. Teprve po projednání zákona vládou má podle Klempíře smysl vytvářet k němu například pracovní skupiny.
Nadále je přesvědčený o tom, že kabinet stihne plánovanou účinnost nového zákona od začátku příštího roku. "Bude to náročné, ale my prostě na dovolenou nepojedeme," dodal. Předpis podle něj zaručuje nezávislost ČT i ČRo, samostatnost obou médií či kontrolu Nejvyšším kontrolním úřadem. "Možná není perfektní, ale jinak všechno, co tam má být, tam je," konstatoval. Zatím ještě neví, zda se zúčastní čtvrtečního jednání všech sněmovních stran s řediteli ČT a ČRo, které svolali do Sněmovny opoziční Starostové a nezávislí (STAN). "Poradíme se o tom," řekl.
Podporu stávkové pohotovosti televize a rozhlasu vyjádřili Piráti, podle kterých je zmíněný krok varováním, že tlak vlády na veřejnoprávní média dosáhl nepřijatelné úrovně. Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob označil rozhodnutí za logický krok vzhledem k tomu, co se děje kolem financování a budoucnosti médií veřejné služby.