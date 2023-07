Smích jako základní prvek vzdoru. Zemřel Milan Kundera

Geoffrey Hinton

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

„Mou celoživotní ambicí bylo spojit otázky nejvyšší důležitosti s maximální lehkostí formy. Kombinace frivolní formy a vážného tématu okamžitě odhaluje pravdu o našich dramatech (těch, která se odehrávají v našich postelích, stejně jako těch, která hrajeme na velkém jevišti dějin) a jejich hrozivé bezvýznamnosti. Zažíváme nesnesitelnou lehkost bytí,“ tak shrnoval Milan Kundera svůj přístup k románové formě v roce 1983 v rozhovoru pro časopis Paris Review.

Nejvýraznější a nejpřekládanější spisovatel českého původu zemřel v úterý po dlouhé nemoci ve věku 94 let v Paříži, která se mu stala domovem už v roce 1975. V roce 1981 získal francouzské občanství - poté, co byl zbaven československého – a následně začal v tomto jazyce i psát. Právě dopad velkých dějinných pohybů na jedince, kteří se do soukolí systému dostanou často kvůli vlastní lehkomyslnosti nebo rovnou vtipu, se stal leitmotivem jeho románů už od tuzemské prvotiny Žert.

„Každá z mých knih by se mohla jmenovat Nesnesitelná lehkost bytí nebo Žert nebo Směšné lásky. Reflektují ten malý počet témat, jimiž jsem posedlý, jež mě definují a bohužel také omezují. Mimo tato témata nemám ani co říct, ani co psát,“ dodal tehdy v jednom z rozhovorů, které ještě předcházely jeho nevraživosti vůči médiím a stažení se do ústraní. Navíc měl vždy za to, že v popřdí má vždy stát samo dílo, ne jeho autor.

Recenze

Smích nad vodami

„Vyvrhel, který se stal globální literární hvězdou díky sarkastickým, sexem prosyceným románům, jež zachytily dusivou absurditu života v dělnickém ráji rodného Československa.“ Tak Kunderu charakterizuje Daniel Lewis ve velmi odstíněném a komplexním nekrologu pro The New York Times. Připomíná zde i jeho problematické ztvárnění ženských postav, které britskou feministku Joan Smith vedlo ke konstatování, že „nepřátelství je společným jmenovatelem veškerého Kunderova psaní o ženách.“ Stejně tak se ve shodě s jinými zahraničními nekrology dotýká Kunderovy definice střední Evropy, k jejímuž – především – meziválečnému odkazu reprezentovanému namátkou Franzem Kafkou, Robertem Musilem, Hermannem Brochem nebo Leošem Janáček se od začátku hlásil.

Definoval středoevropský prostor sevřený mezi Východem a Západem (Východem ovládaný, Západem opuštěný) coby srozumitelný kulturní konstrukt, což mu ve Francii pomohlo mimo jiné vytvořit jedinečnou image unikátního outsidera v rámci zavedeného francouzského literárního provozu. V roce 2011 vyšlo jeho souborné dílo v prestižní edici Pléiade a Kundera se tak stal teprve čtrnáctým spisovatelem, jemuž se dostalo takové pocty za života.

Nejenže se u Kundery prolíná forma románu s esejistickými postřehy a chytlavými citáty existencialistické školy. Lehkost formy servíruje publiku ty nejzávažnější osobní otázky a dilemata - ovšem sama lehkost ještě není známkou uvolnění či radosti. Právě důležitosti smíchu, směšnosti či žertu coby vracejícího se motivu si při ohlížení za Kunderovým dílem povšimla již v roce 2015 americká spisovatelka a esejistka Diane Johnson: „Je dost možné, že když Kundera píše o smíchu, nepovažuje ho subjektivní vyjádření uznání nebo překvapení, jak tomu obvykle rozumíme, ale bere ho jako formu agrese, skutečný akt sebeobrany, dokonce je to povinnost,“ uvedla v trefném vyznání, které u Kundery identifikovalo smích jako základní prvek lidského vzdoru. Pavel Turek

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude teprve jednat se svými spojenci v parlamentu o ratifikaci vstupu Švédska do NATO. Ministerstvo průmyslu v rámci dotačního programu Obchůdek 2021+ podpořilo provoz 599 vesnických obchodů. Zákon o ochraně přírody, který má zajistit výraznou nápravu poškozených evropských ekosystémů a podpořit biodiverzitu, nebývale těsnou většinou 336 ku 300 hlasům prošel prvním čtením v Evropském parlamentu. Proti se postavili zástupci pravicových frakcí včetně většiny nejpočetnějších lidovců. Nezaměstnanost v Česku klesla na 3,4 procenta. Nejstarší profesionální fotbalista světa, 56letý bývalý dlouholetý japonský reprezentant Kazujoši Miura, bude příští sezonu hrát druhou portugalskou ligu za klub Oliveirense. Ruské drony opět útočily na Kyjev a okolí. Filipínské úřady povolí, aby se v jejich zemi promítal film Barbie, ovšem pod podmínkou, že budou rozmazány hranice států na kreslené dětské mapě světa, která se v několika scénách filmu objevuje a podle cenzorů připisuje sporné oblasti Jihočínského moře Číně. Volební komise v Thajsku vydala den před konáním parlamentních voleb doporučení, aby lídrovi pro-demokratické opozice Pitovi Limbjaroenatovi bylo zakázáno vykonávat veřejné úřady. Poslanci budou moci jednat o sporném vládním konsolidačním balíčku do půlnoci na čtvrtek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu NATO přivítal oznámení aliančních zemí o nových balících vojenské podpory či dohodu na úpravě budoucího přístupového procesu do aliance, ovšem jako ideální výsledek si představoval pozvánku do NATO. Avizované bezpečnostní záruky od zemí ze skupiny G7 podle něj nemohou být náhradou za budoucí přijetí Ukrajiny do NATO.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter