Školský výbor nejspíš dál povede TOP09, v jeho čele by zůstal Matěj Ondřej Havel, který chce kandidovat i na stranického šéfa
TOP 09 dostala od hnutí ANO nabídku na vedení sněmovního školského výboru. Kandidátem je dosavadní předseda výboru Matěj Ondřej Havel, řekl ČTK po jednání s místopředsedkyní ANO Alenou Schillerovou šéf klubu TOP 09 Jan Jakob. Doplnil, že strana bude mít jednoho člena v každém výboru a v každé komisi.
Poznamenal, že Matěj Ondřej Havel je zkušeným kandidátem, stejně tak by nicméně TOP 09 mohla nabídnout kvalitní kandidáty na vedení téměř každého výboru. Počítá, že nominaci probere klub, striktní termín, kdy by měla být jednání uzavřena, podle něj na schůzce nepadl.
Už minulý týden TOP 09 oznámila, že nebude usilovat o místo ve vedení Sněmovny. ANO v pondělí opozici nabídlo dvě ze čtyř plánovaných místopředsednických postů. "Lze očekávat, že to bude pro ODS a STAN podle velikosti," uvedl Jakob s tím, že TOP 09 bude jejich nominace respektovat. STAN už oznámil nominaci předsedy Víta Rakušana.
Zástupci nejsilnějšího klubu ANO v čele se Schillerovou se dnes ještě sejdou s představiteli STAN a Pirátů, kteří míří do opozice.
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě obsadí podle plánů ve vedení Sněmovny tři místa. Hnutí ANO nominuje na místopředsednickou pozici Patrika Nachera, jenž se má stát prvním místopředsedou Sněmovny. Místopředsednické křeslo má připadnout také Motoristům. Předsedou Sněmovny by se mohl stát lídr SPD Tomio Okamura.
Opoziční uskupení by měla obsadit předsednické pozice v osmi výborech, stejně tomu bylo v minulém volebním období. ODS má vést tři výbory, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jeden. Piráti pravděpodobně nebudou v čele žádného výboru ani komise.
čtk, tb