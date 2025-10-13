ODS má získat pozici místopředsedy sněmovny a vedení trojice výborů
Občanští demokraté mířící po sněmovních volbách do opozice dostali nabídku na obsazení jednoho křesla místopředsedy sněmovny a na vedení trojice výborů - bezpečnostního, kontrolního a pro evropské záležitosti. Nabídku nyní posoudí klub občanských demokratů, jenž také bude nominovat kandidáty. Po představitelích ODS dorazili za Schillerovou zástupci KDU-ČSL.
"Chtěli bychom určitě víc, ale abychom byli féroví, tak si myslím, že to prostě odpovídá našemu zastoupení v Poslanecké sněmovně," uvedl po večerní schůzce s místopředsedkyní ANO Alenou Schillerovou šéf poslanců ODS Marek Benda. Doporučení pro frakci ODS, jež je druhá nejsilnější, bude podle něho takové, aby aktuální nabídku přijala.
Počet místopředsedů sněmovny se má snížit v porovnání s minulým volebním obdobím ze šesti za čtyři. "Je to rozhodnutí subjektů, které skládají vládu. Zcela evidentně se upozaďuje zejména hnutí ANO, které bude mít jednoho místopředsedu," podotkl Benda. Řízení Sněmovny v pěti lidech, tedy jejím předsedou a čtyřmi místopředsedy, podle něho lze zvládnout. Opozice má podle nabídky obsadit dvě místopředsednické pozice.
Předsedou Sněmovny by se mohl stát lídr SPD Tomio Okamura. Vítězné hnutí ANO navrhlo do vedení dolní komory Patrika Nachera, s jedním křeslem počítají Motoristé sobě. ANO, SPD a Motoristé vyjednávají o možné budoucí vládě. Hnutí STAN navrhlo do vedení Sněmovny svého předsedu a současného ministra vnitra Víta Rakušana. Lidovci podle pátečního vyjádření stranického předsedy Marka Výborného očekávali, že budou mít nárok na jednu místopředsednickou pozici. Hnutí ANO to podle něho odmítlo.
Opozice by měla vést podle nabídky celkem osm sněmovních výborů, tři komise a jednu stálou delegaci. V minulém volebním období bylo ve Sněmovně celkem 18 výborů včetně organizačního, kterému vždy předsedá šéf Sněmovny. V čele šesti výborů stáli zástupci tehdy opozičního ANO a dvou představitelé dalšího tehdy opozičního hnutí SPD. Schůzky k uspořádání nové Sněmovny budou pokračovat v úterý. Za Schillerovou mají dorazit zástupci TOP 09, STAN a Pirátů.