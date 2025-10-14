Neptejte se na věci, které jsme předem neschválili, chce americké ministerstvo obrany po novinářích. Ti tam proto raději přestanou chodit
Některá americká média včetně deníku The New York Times, agentury Reuters nebo konzervativní stanice Newsmax v pondělí uvedla, že nepodepíší dokument ministerstva obrany týkající se jeho nových pravidel pro tisk. To podle agentury AP, která dokument také odmítla podepsat, pravděpodobně znamená, že americká administrativa novinářům těchto médií neumožní přístup do Pentagonu. Podepsat dokument veřejně odmítly také deník The Washington Post či časopis The Atlantic.
Nová pravidla podle AP zakazují novinářům přístup bez doprovodu do značné části prostor ministerstva a uvádějí, že Pentagon může odebrat akreditaci novinářům, kteří požádají kohokoli na ministerstvu o informace, které nebyly schváleny ke zveřejnění. Podle médií by však podpis dokumentu znamenal, že přiznávají, že zveřejňování informací, které nebyly schváleny vládou, poškozují národní bezpečnost. Novináři působící v Pentagonu tvrdí, že viditelně nosí visačky s novinářskou akreditací, nemají přístup do prostor podléhajícím utajení a také nezveřejňují informace, které by mohly ohrozit americké občany.
Podle médií nová pravidla umožňují postih za novinářskou práci a zpravodajství, které jsou chráněny prvním dodatkem ústavy. "Pevně věříme v ochranu tisku danou americkou ústavou, v neomezený tok informací a v žurnalistiku, která slouží veřejnému zájmu beze strachu či zaujatosti. Nová omezení ze strany Pentagonu tyto základní hodnoty narušují," uvedl Reuters v prohlášení. Podle stanice Newsmax jsou požadavky ministerstva zbytečné a zatěžující.
Podle mluvčího Pentagonu nová pravidla zavádějí "rozumné mediální postupy" a nepožadují souhlas, ale jen uznání vnitřní politiky ministerstva, uvedla AP.
čtk, tb