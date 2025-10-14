Richterová: ANO narušilo zvyklosti, nenabídlo Pirátům vedení žádného výboru
Hnutí ANO nenabídlo na úterní schůzce k uspořádání Sněmovny Pirátům žádnou pozici předsedy sněmovního výboru nebo komise, uvedla po jednání šéfka pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová s tím, že to pokládá to za narušení zvyklostí a zásad poměrného zastoupení. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová zdůvodnila nulovou nabídku pro Piráty tím, že je vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě pokládá za nejmenší opoziční stranu.
Opoziční uskupení by měla obsadit předsednické pozice v osmi výborech, stejně tomu bylo v minulém volebním období. ODS má vést tři výbory, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jeden. Piráti mají ve Sněmovně 18 křesel, zatímco lidovci 16 a TOP 09 devět. Občanští demokraté a Starostové by navíc měli získat po jednom křesle místopředsedy Sněmovny. Proti dosavadním šesti místopředsedům mají být nově jen čtyři.
"Ačkoliv Piráty podpořilo víc než půl milionu voličů, jsme čtvrtý nejsilnější klub a máme 18 poslanců, tak nám nebyla nabídnuta jediná pozice předsedy výboru nebo komise," řekla Richterová.
Vznikající koalice podle Schillerové vnímá strany koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jako jeden subjekt s 52 poslanci. Proto k ní mířila podle ní nabídka vedení šestice výborů. Hnutí STAN má dostat předsednická křesla dvojice výboru s ohledem na to, že jeho klub čítá 22 poslanců. "Pirátská strana je v situaci, kdy je nejmenším klubem z pohledu těchto přepočtů," řekla Schillerová. čtk
ANO nabídkou podle Richterové zásadně nedemokraticky porušilo zvyklosti sněmovní kultury, které platí desítky let. "Tam není žádný důvod, paní předsedkyně (Alena Schillerová, ANO) řekla, že prostě to tak vyšlo," uvedla Richterová. Piráti podle ní budou jedinou skutečnou opozicí vznikající vládě "Čapího a Orlího hnízda". Čapí hnízdo zjevně odkazuje na dotační kauzu předsedy ANO Andreje Babiše a Orlí hnízdo na aféru kolem údajných výroků čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka.
Motiv ANO spatřuje Richterová v tom, že Piráti jsou důsledně protikorupční. "Nechceme židličky pro židličky. Klub KDU-ČSL, který má 16 poslanců, dostal dva předsedy, Piráti s 18 poslanci, protože jsme skutečnou důslednou opozicí, dostali nula," podotkla. Schillerová naopak pokládá za nejpodstatnější, že poslanci Pirátů budou působit na rozdíl od minulého volebního období ve všech výborech a ve všech komisích. "Tam se provádí kontrola práce koalice," zdůraznila.