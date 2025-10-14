Rusko na Ukrajině zaútočilo na konvoj OSN
Ruská armáda v úterý ráno zaútočila na konvoj humanitární mise OSN v ukrajinské Chersonské oblasti. Šéf správy tohoto regionu Oleksandr Prokudin invazní vojska obvinil z dělostřeleckého ostřelování a dronového útoku na čtyři nákladní vozidla Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). Při útoku podle něj nikdo nebyl zraněn. OSN později útok potvrdila, označila ho za nepřijatelný a uvedla, že by se mohlo jednat i o válečný zločin. Moskva se k této informaci nevyjádřila.
Rusové podle Prokudina zaútočili na čtyři bílá vozidla, na kterých bylo napsáno, že neobsahují vojenskou techniku. "Vezla pomoc lidem. Jeden vůz shořel, druhý byl vážně poškozen. Dvěma dalším se podařilo útokům uniknout," napsal regionální činitel, podle něhož invazní vojáci zaútočili na konvoj v Bilozerské hromadě, která se nachází několik kilometrů jihozápadně od regionálního centra Chersonu. Hromada je správní jednotka zahrnující například město a přilehlé vesnice.
Koordinátor OSN pro Ukrajinu Matthias Schmale podle prohlášení OSN informaci o ruském útoku na konvoj potvrdil. Vozy byly podle něj jasně označené jako patřící pod OSN a přepravující humanitární pomoc. Přesto je podle něho Rusko nejprve ostřelovalo a poté zaútočilo FPV drony, které jsou vybaveny kamerami. "Takové útoky jsou naprosto nepřijatelné. Humanitární pracovníky chrání mezinárodní humanitární právo," uvedl Schmale. "Úmyslné útoky na humanitární pracovníky a humanitární prostředky jsou hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva a mohly by se rovnat válečnému zločinu," dodal.
Cherson leží na pravém břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří současnou frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti - včetně jejího správního střediska - zkraje své invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly. Po tlaku ukrajinské armády se na podzim 2022 Rusové stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale region západně od řeky - včetně Chersonu - pravidelně ostřelují a bombardují. Východní část Chersonské oblasti Rusové okupují. Prokudin také uvedl, že ruské ostřelování města Cherson během úterý zabilo tři lidi. Další osoby podle něj utrpěly zranění, včetně nemluvněte.
Podle serveru Ukrajinska pravda v pondělí večer Rusové zaútočili leteckými pumami na Charkov a některé části druhého největšího ukrajinského města se ocitly bez elektřiny. Také pět obcí v Kirovohradské oblasti se ocitlo bez dodávek elektrického proudu.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se Rusové v noci zaměřili právě na na ukrajinskou energetiku. "Bohužel ne všechny drony se podařilo sestřelit," napsal na telegramu. Rusko se od počátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť v naději, že naruší morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu. Ukrajina zase stále častěji cílí své dronové a jiné údery na ruský ropný průmysl. Deklarovaným cílem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války. čtk