Piráti mají smůlu a ve Sněmovně nic nepovedou, říká Schillerová jménem budoucí vlády. Piráti získali víc hlasů než SPD a Motoristé
Pozici místopředsedy Sněmovny nabízí vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě stranám Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s předpokladem, že ji obsadí ODS jako druhá nejsilnější sněmovní frakce. Místopředsedu má mít také hnutí STAN, řekla dnes novinářům po jednání se zástupci občanských demokratů a lidovců místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Strany Spolu mají podle ní získat vedení šestice sněmovních výborů, STAN dvou. Piráty Schillerová nezmínila. Z rozdělení vyplývá, že nepovedou žádný výbor, ale ani žádnou komisi.
Počet místopředsedů Sněmovny má klesnout v porovnání s minulým volebním obdobím ze šesti na čtyři. Opozici mají připadnout dvě z těchto křesel. Šéf frakce ODS Marek Benda mluvil po jednání se Schillerovou o nabídce postu ve vedení Sněmovny pro občanské demokraty. Schillerová v souvislosti s nominacemi uvedla, že záleží na koalici Spolu a na STAN, koho navrhnou. "Počkáme si, pak zasedne koaliční rada a bude o tom diskutovat," řekla.
V minulém období byl za ODS místopředsedou Sněmovny Jan Skopeček, za hnutí STAN to byla Věra Kovářová. Občanští demokraté budou podle Bendy kandidáta teprve nominovat, poslanci STAN se už dohodli na nominaci předsedy hnutí a nynějšího ministra vnitra Víta Rakušana. Nejsilnější sněmovní frakce ANO rozhodla, že navrhne Patrika Nachera, podle Schillerové by měl být prvním místopředsedou dolní komory. Jedno křeslo by podle ní mělo připadnout Motoristům. Předsedou Sněmovny by se mohl stát lídr SPD Tomio Okamura.
V minulém volebním období bylo místopředsedů šest. Schillerová obdobně jako Benda soudí, že vedení dolní komory v pěti lidech lze zvládnout. "Je to určitá hranice, která se dá zvládnout. Práce se musí zorganizovat tak, aby někdo nejezdil na zahraniční cestu, když třeba někdo jiný je nemocný," podotkla Schillerová.
Opozice by měla vést podle nabídky celkem osm sněmovních výborů, tři komise a jednu stálou delegaci. Občanští demokraté mají získat vedení bezpečnostního, kontrolního a evropského výboru, lidovci mediálního a sociálního. Poslanec TOP 09 by podle Schillerové mohl řídit školský výbor. Výbory, jejichž vedení nabídne vznikající koalice hnutí STAN, Schillerová nechtěla před úterní schůzkou s jeho zástupci sdělit. Řízení dvojice komisí by mělo podle ní připadnout stranám Spolu, konkrétně zmínila ODS a KDU-ČSL. Hnutí STAN by mělo být předsedu jedné komise, uvedla Schillerová.
Hnutí ANO chce vést podle Schillerové hlavně zdravotnický, zemědělský a zahraniční výbor a výbor pro životní prostředí. Hodlá také řídit podle ní řídit mandátový a imunitní výbor, v jehož čele by mohla být podle Schillerové opět Helena Válková (ANO). V čele volební komise by měl podle ní znovu být Martin Kolovratník (ANO). Motoristům by mělo podle Schillerové připadnout vedení ústavně-právního a rozpočtového výboru. SPD má podle Schillerové zájem o hospodářský výbor.
čtk, tb