Senátní výbor odmítl novelu o paliativní péči
Novelu, kterou chce skupina senátorů upravit pravidla péče o nevyléčitelně nemocné, dnes senátní sociální výbor odmítl. Rozhodl tak v souladu s negativním stanoviskem ministerstva zdravotnictví a odborných společností. Naopak senátní zdravotnický výbor předlohu, která má umožnit lékařům podle standardizovaných pravidel neudržovat pacienta při životě za každou cenu, již dříve podpořil.
Novelou o zdravotních službách chce skupina 17 senátorů ze čtyř frakcí upravit pravidla paliativní péče. Jejich přesnější vymezení je potřebné s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Hlavním cílem je stanovit jasná zákonná pravidla pro rozhodování o léčbě s přihlédnutím k přáním pacienta nebo jeho blízkých a sjednotit terminologii. Autoři novely s ohledem na výhrady nahradili původně navrhovanou "neadekvátní léčbu" pojmem "nepřiměřená léčba". Podobně nahradili pojem "terminální tišení bolesti" a změnili definici paliativní péče, uvedla za předkladatele Věra Procházková (ANO).
Ministerstvo zdravotnictví novele vytýkalo nadbytečné definice a snahy o uzákonění práv, které už vyplývají z Listiny základních práv a svobod. Novele by podle kritiků měly předcházet precizní a odborná debata, široká mezioborová diskuse a standardní připomínkové řízení, které by umožnily ministerstvu připravit konsenzuální legislativní řešení.
Výhrady k předloze měly společnosti a asociace hospiců nebo paliativní či geriatrické medicíny. Také podle nich by uzákonění pravidel bylo duplicitní s postupy podle dosavadních úprav a metodických pokynů. Obávaly se, že čím více budou konkrétní pravidla obsažena v zákoně, tím horší to bude pro možnosti individuálního přístupu k jednotlivým pacientům.
Novela má mimo jiné rozšířit definici paliativní péče například jako aktivní soustavné péče o pacienta se život ohrožujícím nebo omezujícím onemocněním. Lékař má podle tvůrců novely povinnost ochraňovat a prodlužovat lidský život vždy, pokud je taková činnost smysluplná. Pokud pacienta nelze udržet při životě, má novela umožnit jeho důstojné umírání a minimalizaci utrpení. Novela by měla uzákonit právo každého pacienta, jehož stav to vyžaduje, na paliativní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Jejím cílem je komplexní léčba zaměřená na pokrytí fyzických, psychických i duchovních potřeb pacienta.
Ošetřujícímu lékaři chtějí dát autoři novely možnost rozhodnout, zda zahájit, nebo nepokračovat v život udržující léčbě, která by mimo jiné nebyla v souladu s cílem péče, nepřinášela by pacientovi žádný užitek, nebo pro něj znamenala nadměrnou zátěž, zbytečné strádání nebo riziko komplikací. Počítají s právem pacienta informovaně odmítnout jakoukoli léčbu, byť by následky mohly být fatální.
čtk, tb