Senát chce zpřísnit podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rámec
Senát zřejmě zpřísní ve sporné novele o veřejných rozpočtech podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Horní parlamentní komoře to doporučily její výbory hospodářský a ústavně-právní. Senátoři chtějí v novele mimo jiné posílit parlamentní dohled. Zástupci ministerstva financí a senátoři ANO se k úpravám postavili negativně. Senát jako celek bude o novele rozhodovat v závěru středeční schůze, počítá se s jednáním až do noci.
Novela má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu nad Sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, o tři roky déle než nyní. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) se nemají započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců.
Výbor doporučil v případě výdajů na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona stanovit limit na jedno procento HDP, což podle předsedy výboru Miroslava Plevného (STAN) odpovídá současným rozpočtovým výdajům kolem 80 až 90 miliard korun. Výdaje by se týkaly železnic, dálnic, silnic první třídy nebo elektrického vedení. Vztahovat by se návrh mohl i na vodní cesty nebo rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.
Senátní výbor rovněž doporučil podmínit úpravy předchozím bezodkladným projednáním v rozpočtovém výboru Sněmovny, který by na to měl mít nejvýše sedm dní. V opačném případě by se rozpočtový výbor, který má na starosti kontrolu státních financí, o úpravách oficiálně dozvěděl až s několikaměsíčním zpožděním. Senátní výbor doporučil rovněž uzákonit podmínku, že rozpočty prezidentské kanceláře nebo parlamentních komor bude moci ministerstvo financí upravovat pouze po dohodě s nimi.
Výbory rovněž doporučily zpřesnit definici ohrožení státu kvůli navyšování výdajů na obranu. Podle ústavně-právního výboru by to měla konstatovat Bezpečnostní rada státu. Předsedu výboru Tomáše Goláně (ODS) popudilo, že se i proti tomu postavili zástupci ministerstva financí.
Hospodářský výbor nepodpořil návrhy Tomáše Třetiny (TOP 09), který chtěl ještě větší zpřísnění podmínek v duchu návrhů, s nimiž opozice neuspěla ve Sněmovně. Patřilo k nim například posílení role Národní rozpočtové rady. "Bereme si další hypotéku, aniž bychom měli na splácení staré," komentoval koaliční návrh Třetina.
Novela, kterou ve Sněmovně prosadila vládní koalice, podle kritiků v případě přijetí rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu, i když to ministryně financí Alena Schillerová (ANO) opakovaně odmítla. Opoziční poslanci se chtějí obrátit v případě prosazení novely i na Ústavní soud také kvůli tomu, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez souhlasu Sněmovny.