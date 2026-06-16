Europoslanci schválili zrušení cel na dovoz z USA a další části obchodní dohody
Poslanci Evropského parlamentu schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise dojednala ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Poslanci schválili dva právní předpisy, která mají uvést obchodní dohodu do praxe. Komise bude mít nově pravomoc rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svoji část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím.
Hlavní nařízení rušící cla na americké dovozy bylo přijato 440 hlasy (151 bylo proti a 50 se zdrželo hlasování). Nařízení umožňuje i preferenční přístup na unijní trh pro velkou část mořských plodů a zemědělského zboží z USA. Pro druhé nařízení zvedlo ruku 444 poslanců (152 bylo proti a 54 se zdrželo hlasování). Týká se mimo jiné prodloužení bezcelního dovozu humrů, který nově zahrnuje i zpracované humry.
Po schválení poslanci EP musí legislativu ještě odsouhlasit zástupci členských států v Radě EU. Opatření následně začnou platit prvním dnem po vyhlášení v úředním věstníku.
"Ztotožňujeme se s pozicí české vlády, že je nutné vyslovit souhlas s nařízením v současné podobě, aby se stabilizovaly obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Skutečnost, že máme 15procentní clo díky této dohodě považuji dobrý kompromis," uvedla česká europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu s tím, že dohodu podpořila. "Za dobrou považuji i novou pravomoc komise rychle reagovat a zastavit dohodu, pokud se Spojené státy změní postoj a přestanou dodržovat, k čemu se zavázaly," dodala.
Dohodu podpořila také česká poslankyně EP Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených. "Riziko, že Washington v budoucnu spor znovu otevře kvůli naší regulaci technologických gigantů tu sice pořád je, ale v tuto chvíli je dohoda nejlepším možným štítem pro evropskou ekonomiku," uvedla.
"Evropský parlament vyjednal tvrdé pojistky s platností do roku 2029. Pokud by Američané porušovali pravidla nebo poškozovali naše výrobce, můžeme dohodu okamžitě zmrazit nebo úplně zrušit, což platí i pro ocel a hliník, pokud USA po konci letošního roku ponechají cla nad 15 procent," zdůraznila Gregorová.
"Americký prezident (Donald) Trump si zahrával se cly a stáli jsme na prahu obchodních válek. V Evropské unii byla zase dohoda neustále odsouvána z poltických důvodů. Jsem ráda, že k tomu konečně došlo, neboť obchodní války nejsou ani v zájmu EU, ani v zájmu USA," řekla Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR) s tím, že ODS i ECR podle ní podporují všechny obchodní dohody.
Vyjednavači EP, EK a Rady Evropské unie se na konci května shodli na aktuálním znění legislativního textu. Návrh, na němž se shodli zástupci zmíněných tří evropských institucí, u snížených celních sazeb na dovoz zboží z USA zavádí časové omezení.
Nulové clo tak vyprší 31. prosince 2029, pokud se do té doby nerozhodne o prodloužení opatření. Evropská komise má do 30. června 2029 posoudit dopady na průmysl, zemědělství a malé a střední podniky v EU. Následně může navrhnout prodloužení platnosti nařízení.
Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi prezidentem Trumpem a šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.