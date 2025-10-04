0:00
0:00
17:27

Šéf Motoristů Macinka: S ANO máme na co navazovat, s SPD si v lecčems rozumíme

„My jsme vždy říkali, že z těch ostatních opozičních stran nám je vzdálená levice, s SPD máme některé shodné postoje, třeba na evropskou problematiku, ale nesouhlasíme s referendy o vystupování z NATO a EU, to jsou nějaké fundamentální věci, ale politika je také o rozhodování o tisíci dalších věcí, jako zdravotnictví, daně, školství atd. V tuto chvíli nebudu nic předjímat,” říká šéf Motoristů Petr Macinka.

A pokračuje: „S hnutím ANO je určitě na co navazovat, s čím pokračovat a co se třeba pokusit přenést z unijní úrovně na tu domácí úroveň. Ale volby ještě neskončily, výsledky ještě nejsou známé, takže uvidíme.”

fz

