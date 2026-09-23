Ruští diplomaté musí nově v Česku hlásit cíle a účely svých cest
Česko upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem odteď musí hlásit plán překročit hranice, oznamovat budou muset i účel cesty, její trasu a dobu nebo místo pobytu. Úpravu režimu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö. Premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru po výtkách opozice sliboval zavedení přísnějšího režimu, kdy u ruských diplomatů přijíždějících do ČR z jiných zemí stát vyžaduje předchozí schválení.
Prezident Petr Pavel novinářům v New Yorku řekl, že o změně mluvil s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). "Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Není asi žádným překvapením, že Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb a vzhledem k tomu, jaká je situace, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska na svém území," řekl.
Macinka začátkem září uvedl, že jeho úřad ve spolupráci s tajnými službami připravuje návrh, jak upravit systém notifikací tak, aby to lépe odpovídalo jejich potřebám. Jde o reciproční krok. "Musí-li od června každý český diplomat v Rusku hlásit svůj pohyb, je přirozené, že totéž začne platit i pro ruské diplomaty u nás," řekl Macinka.
EU od 25. ledna zavedla pro personál ruských diplomatických misí v zemích schengenského prostoru povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát jejich akreditace. Státy mohou zvolit i přísnější postup prostřednictvím takzvané autorizace, která vyžaduje souhlas ministerstva před příjezdem diplomata do země. Macinka v lednu čelil kritice za to, že zavedl benevolentnější pravidla, tedy oznamování, nikoli schvalování. K přísnějšímu postupu opakovaně vyzývá opozice.
Pavel neví, zda dalším krokem bude i vyžadování předchozího schválení. "Mně by to přišlo jako logické pokračování, ale myslím si, že to ještě bude mít vývoj, tak počkejme," řekl. Aktuální úpravy podle něj reagují na déle platné ruské opatření. "To, že jsme k nim přistoupili s určitým zpožděním, považuji za snahu, která vyjadřuje určitou umírněnost a vůli neeskalovat zbytečně. Ale myslím si, že když bylo přijato teď, tak je to naprosto v pořádku," uvedl. Kvůli tomu, že jde o reciproční opatření, by nemělo vyvolat žádné nečekané reakce, míní.
Systém povinných oznámení o pohybu ruských diplomatů zajišťuje členským zemím EU informace o pohybu těchto osob po schengenském prostoru. Umožňuje také státům zpřísnit režim a udělovat povolení či zamítat jednotlivé cesty. Kontrarozvědka BIS ve svých výročních zprávách opakovaně upozorňuje na to, že ruské tajné služby využívají pro přítomnost svých příslušníků v cílových zemích diplomatické krytí.