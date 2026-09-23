0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo přežije ve věku AI
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
včera 12:52

Komise navrhla rozmrazit Maďarsku unijní fondy, stvrdila tak zlepšování vztahů s Budapeští s novou vládou

Evropská komise navrhla uvolnit Maďarsku 4,2 miliardy eur (102,3 miliardy Kč) z kohezních fondů a obnovit zemi plný přístup k programu unijních zahraničních studijních pobytů Erasmus+ a programu financování výzkumu Horizon Europe.

Unijní exekutiva ocenila, že Maďarsko pod vedením nového premiéra Pétera Magyara podniklo důležité kroky k posílení právního státu a ochraně finančních zájmů EU.

čtk, tb

↓ INZERCE