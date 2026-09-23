Komise navrhla rozmrazit Maďarsku unijní fondy, stvrdila tak zlepšování vztahů s Budapeští s novou vládou
Evropská komise navrhla uvolnit Maďarsku 4,2 miliardy eur (102,3 miliardy Kč) z kohezních fondů a obnovit zemi plný přístup k programu unijních zahraničních studijních pobytů Erasmus+ a programu financování výzkumu Horizon Europe.
Unijní exekutiva ocenila, že Maďarsko pod vedením nového premiéra Pétera Magyara podniklo důležité kroky k posílení právního státu a ochraně finančních zájmů EU.
čtk, tb