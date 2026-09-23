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včera 08:28

Británie má v plánu navrhnout globální pravidla pro regulaci AI

Britský premiér Andy Burnham hodlá během britského předsednictví v G20 v příštím roce začít pod záštitou této skupiny pracovat na bezpečnostních standardech pro umělou inteligenci (AI). Britský ministerský předseda to v úterý večer (v noci na dnešek SELČ) oznámil v projevu před Valným shromážděním OSN.

Cílem tohoto závazku je nastartovat proces, po němž v současné době volá již řada zemí. Proti jsou však Spojené státy, neboť Trumpova vláda jej chápe jako ztrátu suverenity a překážku pro zrychlený rozvoj americké umělé inteligence, podotkla AFP.

"Budeme pracovat na dohodě o souboru zásad a norem, které zaručí transparentnost a přístup nutné k tomu, abychom byli připraveni zvládnout nové možnosti této technologie, a které zajistí, že vývoj umělé inteligence bude bezpečný," uvedl předseda britské labouristické vlády.

Ačkoli v Británii nesídlí firmy, které by v oblasti AI dokázaly konkurovat americkým a čínským gigantům, země již několik let investuje do hodnocení a sledování nejmodernějších modelů. V roce 2024 v Británii vznikl Institut pro bezpečnost umělé inteligence, který mimo jiné uzavřel dohody s předními americkými společnostmi s cílem testovat jejich modely před uvedením na trh, připomněla AFP.

"Z umělé inteligence udělám hlavní téma britského předsednictví v G20 v příštím roce," přislíbil Burnham v OSN. Pokud jde o proveditelnost projektu, premiér připomněl finanční krizi z roku 2008, kdy G20 podle něj na situaci reagovala rychle a prakticky. "Podařilo se nám dohodnout na zásadách, které každý uplatnil na národní úrovni způsobem, který mu vyhovoval. A fungovalo to," dodal Burnham.

Přístup britského premiéra k problematice AI stojí v ostrém kontrastu s postojem, na němž v úterý na Valném shromáždění trval Donald Trump. Americký prezident totiž odmítl "jakýkoli pokus o vybudování globálního projektu" s cílem technologii regulovat. Varování před překotným rozvojem AI označil za mystifikaci, prohlásil, že USA chtějí využít příležitosti, a k možným obavám uvedl, že vše pečlivě sleduje americké ministerstvo spravedlnosti.

Představitelé více než 20 zemí, včetně Kanady, Německa a Austrálie, se v pondělí vyslovili pro větší dohled a případně pro zřízení mezinárodního regulačního orgánu pod záštitou OSN, podotkla AFP.

čtk, tb

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