Do Litvy míří američtí vojáci, Rusko si má kvůli nim ještě víc rozmyslet útok na NATO
Američtí vojáci jsou na cestě do Litvy, uvedl dnes prezident pobaltského státu a členské země NATO Gitanas Nauséda. Zároveň poděkoval svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a jeho administrativě a zdůraznil, že tento krok je důležitý nejen pro Litvu, ale pro bezpečnost celého regionu.
"Právě jsem obdržel potvrzení, že nová rotace amerických vojáků je již na cestě do Litvy!" napsal Nauséda na síti X. "Přítomnost amerických vojsk v Litvě je nepostradatelnou součástí našeho odstrašování a kolektivní obrany," dodal v příspěvku. Litva letos v létě poprvé od roku 2020 zůstala bez obrněného amerického praporu o síle asi 1000 vojáků.
Počet vojáků, kteří nyní míří do pobaltské země, není dosud znám. Podle litevské televize LRT jeden z poradců prezidenta Nausédy nicméně uvedl, že jich rozhodně nebude méně než při předchozí rotaci. "Nemohu to upřesnit, protože Američané nám zatím počet nesdělili. Mohu jedině říci, že nebude nižší než dosud," řekl poradce.
Litva, která sousedí s ruskou exklávou Kaliningradem a s Běloruskem, které patří mezi největší spojence Moskvy, v posledních měsících několikrát zaznamenala narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Například minulé úterý stíhačky Severoatlantické aliance v noci sestřelily dron v litevském vzdušném prostoru. Podle litevského ministra obrany Robertase Kaunase stroj nesl výbušné zařízení.
Litevský premiér Mindaugas Sinkevičius dnes pro stanici BBC uvedl, že jeho země vypracovala s ohledem na hrozbu ze strany Kremlu evakuační plány. Podle premiéra se cítí Litevci Ruskem neustále ohrožováni zejména kvůli zmíněným narušením vzdušného prostoru. Premiér však dodal, že v případě ruského útoku se Litva nevzdá a bude se bránit.
čtk, tb