Británie vojensky pomůže Saúdům v boji proti Húsiům
Británie na žádost Rijádu poskytne Saúdské Arábii omezenou vojenskou podporu v konfliktu s jemenskými povstalci Húsíi, oznámil v noci na dnešek premiér Andy Burnham. Pomoc by se měla soustředit na poskytnutí možnosti tankovat za letu saúdská bojová letadla na obranných misích, informovala světová média.
"Obdrželi jsme žádost od Saúdského království o vojenskou podporu a na doporučení ministra obrany a ministra zahraničních věcí jsem včera (v pondělí) večer této žádosti o obranné tankování za letu vyhověl," řekl novinářům Burnham. "Jedná se o časově omezenou dohodu, pokud jde o pomoc, kterou poskytneme, ale budeme ji průběžně vyhodnocovat," dodal premiér.
Íránem podporovaní Húsíové na začátku tohoto měsíce zahájili ofenzivu s cílem získat kontrolu nad průlivem Báb al-Mandab, čímž se opět rozhořela občanská válka, kterou v roce 2022 utlumilo příměří. Povstalci v posledních dnech navíc stupňují své útoky na království, které vede koalici podporující v jemenském konfliktu mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Rijád odpovídá vzdušnými údery na húsíjské pozice.
Konflikt v Jemenu podle agentury Reuters představuje novou frontu války na Blízkém východě, která začala na konci února americko-izraelskými údery na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích.
Hormuzským průlivem před vypuknutím války procházelo zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Uzavření trasy vyvolalo globální nárůst jejich cen. Blokáda Hormuzu ještě zvýšila význam průlivu Báb al-Mandab, který spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav.
Britská podpora Saúdské Arábii a snaha udržet Hormuzský průliv otevřený jsou podle premiéra součástí role, kterou Británie na Blízkém východě hraje. "Pokud jde o tlak na životní náklady a opatření k zajištění zájmů Británie… musíme tyto cesty ponechat otevřené," dodal Burnham s odkazem na Hormuz a Báb al-Mandab.
čtk, tb