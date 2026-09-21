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včera 17:01

Český stát a Explosia mají v plánu ve velkém vyrábět střelivo pro českou armádu

Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, a ministerstvo obrany chtějí spolupracovat na několika strategických projektech týkajících se munice ráží 12,7 mm, 30 mm, 120 mm a 155 mm. Souvisejí s klíčovými zbraňovými systémy zaváděnými do výzbroje české armády včetně bojových vozidel CV90, obrněných vozidel Pandur II, tanků Leopard 2A4 a 2A8 a dělostřeleckých systémů CAESAR 8x8. Zástupci obou stran podepsali v sobotu memorandum o strategické spolupráci, uvedla dnes firma v tiskové zprávě.

Součástí spolupráce bude rovněž příprava na zajištění mobilizační připravenosti České republiky. Obě strany společně určí potřebné výrobní a dodavatelské kapacity, kritické zdroje a možnosti dalšího navyšování výroby v případě krizových situací, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Memorandum počítá také s užší kooperací při využívání vojenských újezdů a další vojenské infrastruktury pro testování, ověřování a kvalifikaci produktů určených pro Armádu České republiky. Cílem je zajistit splnění požadavků českých obranných standardů, standardů NATO a dalších technických a bezpečnostních norem.

Explosia je jediným českým výrobcem bezdýmných prachů a významným producentem energetických materiálů. Součástí společnosti je také Výzkumný ústav průmyslové chemie (VÚPCH), který má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje technologií, výroby střelivin, trhavin a spalitelných hmot. Propojení výzkumu, vývoje, výroby a testování představuje jeden z hlavních předpokladů pro naplnění cílů memoranda.

Firmu Explosia od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert. Stát zvažuje, že státní podnik v budoucnu prodá. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v červnu uvedl, že stát o prodeji firmy uvažuje, ale nyní se státní podnik neprodává a vláda zatím pouze vyhodnocuje obdržené nabídky. Dříve Havlíček řekl, že zájemců je zhruba šest, a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.

Předloni pardubické společnosti Synthesia a Explosia uzavřely memorandum o spolupráci, jehož cílem je rozšíření společných aktivit při navyšování objemu výroby munice Explosie a produkce nitrocelulózy od Synthesie. Další memoranda Explosia letos uzavřela se společností Colt CZ Defence Solutions, s polskou firmou Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów a Vojenským technickým ústavem v Praze.

Pardubická firma loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64 procent na 2,996 miliardy korun. Společnost vyrábí zejména výbušniny a střelivo, například velkorážovou munici, bezdýmý prach, průmyslové a plastické trhaviny a různé typy střelivin. Používají se ve vojenském a civilním sektoru. Vojenská výroba ve firmě aktuálně převažuje.

čtk, tb

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