Lesníci v Krkonoších čekají na kůrovce. Kvůli suchu se mu bude dařit
Lesníci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) letos evidují 15.000 metrů krychlových kůrovcem napadeného dříví, nejméně za posledních několik let. S ohledem na letošní sucho ale očekávají větší výskyt tohoto brouka. Objem kůrovcového dřeva v příštím roce odhadují na 20.000 metrů krychlových, řekl dnes novinářům vedoucí odboru péče o národní park Správy KRNAP Václav Jansa. Výskyt kůrovců v Krkonoších dosahoval vrcholu v letech 2019 až 2022. Správci parku neočekávají, že by příští rok měl být tak razantní.
Letos se podle Jansy podařilo držet množství kůrovcem napadeného dřeva na relativně nízké úrovni. "Zároveň ale víme, že v lese zůstává poměrně silná populace kůrovce. Letošní suché počasí navíc stromy oslabuje. Proto už teď připravujeme monitoring a zásahy pro příští sezonu," řekl Jansa.
Kůrovec, neboli lýkožrout smrkový, je přirozenou součástí přírody a cílem správců národního parku není jeho vyhubení, ale předcházení jeho přemnožení. Napadené stromy se v nejcennějších územích s přirozenými ekosystémy nekácí, kůrovec je tam součástí přirozeného vývoje lesa. V ostatních zónách KRNAP se kůrovcem napadené dřevo zpracovává podle daných postupů.
Přemnožení kůrovce v Krkonoších dosahovalo vrcholu na přelomu minulého desetiletí. V roce 2019 Správa KRNAP zpracovala 57.058 metrů krychlových napadeného dříví, v roce 2020 to bylo 81.058 metrů krychlových. Tehdy to představovalo 71 procent, respektive 72 procent veškeré nahodilé těžby.
Od roku 2018 se na většině území ČR hovořilo o kůrovcové kalamitě s vrcholem v roce 2020. Podle Jansy ale v Krkonoších o kalamitu nešlo, dopady na krkonošské lesy byly mírnější. "Jsme ve vyšších polohách, je tu kratší vegetační sezona, jsou tu průměrně nižší teploty a desítky let se snažíme o změnu struktury lesů. Máme také lepší srážkové poměry než zbytek republiky, máme více vody," řekl Jansa.
Přestože letošní objem kůrovcem napadeného dřeva je v srovnání s vrcholem gradace kůrovce výrazně nižší, lesníci Správy KRNAP považují za důležité pokračovat ve vyhledávání napadených stromů, sledování vývoje kůrovcových populací a přípravě na příští vegetační sezonu, uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Správa KRNAP má v terénu přibližně 520 feromonových lapačů a více než 7000 lapáků, tedy pokácených stromů určených k zachycení a kontrole vývoje kůrovců. Kontrolu lapačů a evidenci zachycených kůrovců zajišťují lesníci přes speciální aplikace. Získaná data jim pomáhají sledovat aktuální a budoucí vývoj populace kůrovce.
Rozloha lesních porostů na české straně Krkonoš je zhruba 37.000 hektarů. KRNAP má rozlohu 55.000 hektarů a zasahuje okresy Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.
čtk, tb