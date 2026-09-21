Volby v Berlíně vyhrála s velkým náskokem Levice, druhá je CDU a třetí AfD
V nedělních volbách v Berlíně zvítězila s velkým náskokem radikálně levicová strana Levice, která získala 25,7 procenta hlasů. Za ní následují Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze s 18,8 procenta a Alternativa pro Německo (AfD) s 16,3 procenta. Křesla získali i Zelení se 14,3 procenta a sociální demokraté (SPD), které podpořilo 12,1 procenta hlasujících. Dosavadní vládní koalice CDU a SPD ztratila většinu.
Pod pětiprocentní hranicí skončila strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) se 4,7 procenta a svobodní demokraté (FDP) s 2,5 procenta. V nové Poslanecké sněmovně usedne 158 poslanců. Levice jich vyšle 47, CDU 34, AfD 29, Zelení 26 a SPD 22. Pro sociální demokraty je to dosud nejhorší výsledek ve volbách do berlínské sněmovny.
Primátorkou by se mohla stát Elif Eralp z Levice, která má turecké kořeny. Byla by první ženou v čele Červené radnice s migračním původem. Eralpová se narodila v roce 1981 v Mnichově tureckým rodičům, kteří krátce předtím uprchli ze své vlasti. Pro Levici je nedělní zisk největším volebním úspěchem v Berlíně. Naposledy v roce 2001 získala její přímá předchůdkyně - Strana demokratického socialismu (PDS) - 22,6 procenta.
Eralp se chce pokusit sestavit koalici se Zelenými a sociálními demokraty. Zelení dříve také uvedli, že by chtěli příští koalici sestavit s Levicí a SPD. Teoreticky je možné Levici obejít a sestavit také vládu CDU, Zelených a SPD.
V Berlíně žije zhruba 3,9 milionu obyvatel, hlasovat mohlo 2,5 milionu voličů. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci bez volebního práva. Poprvé mohli v neděli v Berlíně volit také šestnáctiletí a sedmnáctiletí. U voličů z věkové skupiny mezi 16 a 24 lety jasně vyhrála Levice se 43 procenty, následovaná AfD s 12 procenty. Od lidí mezi 25 a 34 lety dostala Levice dokonce 49 procent hlasů.
Hlavními tématy kampaně byly nedostupnost bydlení a vysoké nájmy. Eralp slibovala, že hodlá vyslyšet Berlíňany a realizovat jejich přání, které vyjádřili v roce 2021. V poradním referendu se tehdy obyvatelé metropole vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů. Pro tehdy hlasovalo 59,1 procenta a účast dosáhla 73,5 procenta. Vyvlastnění se mělo týkat společností s více než 3000 byty. Zatímco Zelení jako jeden z potenciálních partnerů Levice za určitých podmínek se socializací části bytů vlastněných koncerny souhlasí, lídr sociálních demokratů Steffen Krach ji odmítá.