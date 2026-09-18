V Rusku začaly parlamentní volby, hlasuje se i v obsazených ukrajinských oblastech
V Rusku je v plném proudu první den třídenních voleb do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině před více než čtyřmi a půl lety. Prezident Vladimir Putin, který už hlasoval z Kremlu přes internet, prohlásil, že volby prokážou podporu milionů lidí jeho armádě bojující na Ukrajině.
Protiválečná opoziční strana Jabloko, které byla znemožněna účast ve volbách, i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. Předseda Jabloka Nikolaj Rybakov vyzval předsedkyni volební komise Ellu Pamfilovovou k zásahu. Poukázal na silný nátlak vyvíjený na volební pozorovatele této strany, jichž je ve 20 regionech nasazena tisícovka. Samotné straně Jabloko i dalším opozičním stranám nebyla ve volbách povolena účast.
Rybakov tvrdí, že pozorovatelům v Moskvě, v Petrohradě a v mnoha dalších městech byl odepřen vstup do volebních místností, přestože měli právo průběh hlasování sledovat. V Tambově ve středním Rusku policie údajně předvolala k výslechu všechny pozorovatele strany Jabloko a bez opodstatněného důvodu je varovala před nezákonným jednáním.
Volby se konají na pozadí ruské války proti Ukrajině. Hned první den musely být volební místnosti v černomořském městě Soči dočasně uzavřeny kvůli varování před dronovým útokem. Ukrajina i v pátek pokračovala v úderech na ruské cíle.
Celkově se podle agentur sice začátek voleb do Státní dumy obešel bez větších incidentů, volby v Rusku jsou však dlouhodobě terčem kritiky: nejsou považovány za férové ani demokratické. I Komunistická strana Ruské federace si stěžovala, že mnoho jejích pozorovatelů bylo odmítnuto. Zakázaná platforma OVD-Info informovala o stovkách takových případů.
Opoziční uskupení upozorňují i na četné případy, kdy byly skupiny zaměstnanců státních institucí a podniků hromadně sváženy autobusy k volebním místnostem. Objevují se přitom stížnosti, že státní zaměstnanci jsou pod tlakem, aby volili vládnoucí prokremelskou stranu Jednotné Rusko.
V hlavním městě Moskvě si někteří lidé stěžovali, že byli ve volebních místnostech odmítnuti, protože byli bez svého vědomí či souhlasu automaticky zaregistrováni k online hlasování z domova; v důsledku toho jim nebyl přidělen hlasovací lístek.
Kreml mezitím zveřejnil video, na němž prezident Vladimir Putin odevzdává svůj hlas elektronicky. Na obrazovce se objevilo sdělení: "Děkujeme, úspěšně jste odvolil." Putin pak pronesl: "Děkuji." Z některých částí Ruska však přicházely zprávy, že online hlasování nefunguje. Aktivisté za lidská práva internetové hlasování v ruských volbách často kritizují s tím, že je náchylné k manipulaci.
Strana Jednotné Rusko, která je napojena na Kreml a vládne již více než 20 let, očekává zisk dvoutřetinové většiny navzdory masivní hospodářské krizi, únavě z války a nespokojenosti části veřejnosti.
Více než 110 milionů Rusů je oprávněno volit 450 poslanců do nové Státní dumy. Všech deset stran na volebních lístcích je považováno za blízké Kremlu a za zastánce války nařízené Putinem. Kromě vládnoucí strany Jednotné Rusko, jejíž vítězství se považuje za předem dané, jsou v parlamentu v současnosti zastoupeny další čtyři strany loajální režimu.
Navzdory protestům Ukrajiny se volby konají poprvé i v Ruskem ovládaných částech ukrajinských oblastí: Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské. Putin, který často kritizuje Ukrajinu za to, že na rozdíl od Ruska nepořádá volby v době války, chce tímto krokem posílit územní nároky na tyto oblasti, které jsou již zakotveny v ruské ústavě. Volby se opět konají i na Krymském poloostrově, který Rusko anektovalo už v roce 2014. Očekává se, že první dílčí výsledky začnou přicházet v neděli večer a že téměř kompletní výsledky budou k dispozici v pondělí.