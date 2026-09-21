Ruské předstírání voleb vyhrálo Putinovo Jednotné Rusko, oproti minulému hlasování ještě posílilo
První parlamentní volby, které se v Rusku konaly během války proti Ukrajině, ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Vyplývá to z průběžných výsledků, které zveřejňuje volební komise. Vládnoucí Jednotné Rusko podporující šéfa Kremlu Vladimira Putina po sečtení asi 82,2 procenta hlasů získalo 57,76 procenta hlasů, informuje agentura Interfax. Strana podle ní bude mít po volbách ve Státní dumě ústavní většinu a oproti minulým volbám ještě posílí. Kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu, jsou volby v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické.
Druhá podle předběžných výsledků skončila Komunistická strana Ruska s asi 13,9 procenta hlasů, třetí nacionalistická Liberálnědemokratická strana Ruska s 8,8 procenta hlasů a na čtvrtém místě je středopravá strana Noví lidé. Těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do parlamentu je Spravedlivé Rusko, které v současnosti své zástupce ve Státní dumě má.
V Rusku se o obsazení 225 křesel v parlamentu rozhoduje podle poměrného systému, dalších 225 zákonodárců je voleno většinovou volbou v jednomandátových okruzích. Interfax uvádí, že zástupci Jednotného Ruska podle dosavadních výsledků obsadí 208 těchto míst. Celkem podle propočtů Interfaxu strana získá nejméně 338 mandátů, tedy ještě více než v současném parlamentu.
Jen několik týdnů před volbami nejvyšší soud vyřadil z klání Jabloko, které se jako jediná strana vyslovovalo proti ruské invazi na Ukrajinu, což je nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Hlasování se konalo také na obsazených ukrajinských územích, které Moskva před čtyřmi lety v rozporu s mezinárodním právem prohlásila za součást Ruské federace i na Krymu, který Rusko anektovalo už v roce 2014.
Agentura DPA píše, že hlasovat přišlo přes 56 procent oprávněných voličů, nejvíce za posledních 15 let. AFP volební účast označuje za barometr podpory války proti Ukrajině.
Rozsáhlá kampaň ve státních médiích a přísná kontrola nad volbami za absence skutečné opozice podle AP zaručily, že si Kreml udrží pevnou kontrolu nad ruskou politikou navzdory problémům ruské ekonomiky i stále častějším ukrajinským dronovým útokům v ruském vnitrozemí.
Hlasování pro 111 milionů oprávněných voličů začalo v pátek a skončilo v neděli.
Volby provázely zprávy o porušování pravidel, včetně otevírání zapečetěných volebních uren, nezabezpečování dveří volebních místností přes noc a odmítání vydat papírové volební lístky.
čtk, tb