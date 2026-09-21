Ukrajina a Rusko hlásí po vzájemných útocích mrtvé a zraněné
Jednoho mrtvého a tři zraněné si vyžádaly noční ruské útoky na obytné domy a železniční infrastrukturu ve městě Lozova na jihu Charkovské oblasti, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné události (DSNS). Už dříve oznámila, že v noci Rusko podniklo rozsáhlý dronový útok na Záporoží, který zranil pět lidí. Úřady v ruské Brjanské oblasti informují o jednom mrtvém a třech zraněných po ukrajinských náletech.
V Lozové ruské drony způsobily na zasažených místech požáry. Jeden z nich zachvátil dvoupodlažní bytový dům, kde hořela střecha. Zničené jsou byty v horním patře. Během záchranné operace hasiči z trosek domu vyprostili jednu ženu a tělo mrtvého člověka, uvedla DSNS.
V Záporoží jsou po ruském útoku poničené dva devítipodlažní obytné domy, budova vysoké školy a nákupní centrum. Na všech těchto místech hořelo. Záchranáři ze zasažených domů zachránili pět lidí a 14 evakuovali. Psychologové poskytli podporu 16 lidem.
Jednoho zraněného, který skončil v nemocnici, hlásí záchranáři z okresu Kropyvnyckyj na střední Ukrajině. Ruská armáda tam zasáhla blíže neurčený objekt infrastruktury.
Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu zaútočilo 172 drony a malými střelami Banderol, uvedly vzdušné síly napadené země. Protivzdušná obrana 147 bezpilotních letounů a jednu střelu Banderol zneškodnila. Zásahy jsou hlášeny na 14 místech, na dalších čtyřech místech se zřítily trosky sestřelených vzdušných cílů.
Podle úřadujícího gubernátora Brjanské oblasti Jegora Kovalčuka zasáhl ukrajinský dron obytný dům ve vsi Andrejkoviči nedaleko hranic s Ukrajinou a zabil jeho majitele. Jinde v regionu drony zaútočily na auta jedoucí po silnici a zranily tři lidi, uvedl Kovalčuk podle agentury TASS.
Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Trvalou součástí konfliktu jsou téměř každodenní vzdušné útoky, které proti sobě znepřátelené země podnikají. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina zažila ruská metropole o uplynulém víkendu doposud nejrozsáhlejší ukrajinský dronový nálet.