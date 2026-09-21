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včera 13:26

Španělský premiér chce větší regulaci AI - protože sama se prý zjevně nezreguluje

Umělou inteligenci (AI) nemohou samoregulovat ti, kdo tuto technologii ovládají, řekl dnes španělský premiér Pedro Sánchez. Na akci věnované regulaci této technologie v Madridu uvedl, že jeho vláda v reakci na nejpokročilejší agresivní AI modely posílí kybernetická opatření. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Španělský premiér se tak připojil k rostoucímu počtu hlasů volajících po regulaci AI kvůli hrozbám, které může představovat.

"Pokud se umělá inteligence soustředí do rukou několika málo společností a hrstky zemí, bude její dopad na společnou prosperitu, a tedy i na samotnou myšlenku demokracie, velmi negativní, ne-li přímo zničující," řekl Sánchez podle AFP. "Musíme jednat neprodleně, protože neregulovaná, netransparentní umělá inteligence, která se vymyká kontrole v rukou jen hrstky lidí, je dokonalým receptem na katastrofu," dodal španělský premiér.

Debata o rizicích AI se tento měsíc zintenzivnila, přičemž mnoho předních osobností odvětví vyjádřilo podporu větší spolupráci, regulaci a zpomalení vývoje. Největší rozruch vyvolal před dvěma týdny výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon, který se rozhodl opustit jak firmu, tak celý obor AI. Jako důvod uvedl, že Anthropic a jeho konkurenti příliš rychle vyvíjejí systémy schopné samostatného zdokonalování, které by se podle něj mohly vymknout kontrole a zničit lidstvo.

Španělský premiér, který je otevřeným kritikem moci velkých technologických společností, také vyzval k mezinárodní koordinaci v oblasti umělé inteligence. "Samoregulace nefunguje," zdůraznil a představil dvanáctiměsíční plán, jehož cílem je "nová společenská smlouva o umělé inteligenci". Ta by podle něj měla nabídnout lidem jistotu tváří v tvář změnám, které AI přináší.

čtk, tb

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