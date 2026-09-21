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včera 16:02

Vláda uvalila mimořádou daň na rafinerie a bude také opět stropovat ceny paliv

Vláda uvalila mimořádnou daň na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Vláda zavedením sektorové daně reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou. Výnos daně pomůže kompenzovat náklady opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot, uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo financí.

Daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň ve výši 50 milionů korun ročně. Bude činit 50 procent z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí se vláda inspirovala podobnou daní uplatňovanou v Polsku.

Inkaso daně za příjmy rafinerií uskutečněné v letošním roce by podle ministerstva financí měly být zhruba 5,5 miliardy korun.

čtk, tb

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