0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo přežije ve věku AI
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
12:03

Spojené státy nedaly vízum ruskému náměstkovi ministra zahraničí, který mířil na Valné shromáždění OSN

Spojené státy odmítly vydat víza náměstkovi ruského ministra zahraničí Alexandru Alimovovi, který se chystal na Valné shromáždění OSN do New Yorku. Dnes to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov a dodal, že Moskva to pokládá ze strany Washingtonu za nikoliv přátelský čin.

Rozhodnutí amerických úřadů je v rozporu s povinnostmi Spojených států coby hostitelské země centrály OSN, řekl také Peskov. Rusko o věci bude podle něj s Američany jednat.

čtk, tb

↓ INZERCE