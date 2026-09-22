Spojené státy nedaly vízum ruskému náměstkovi ministra zahraničí, který mířil na Valné shromáždění OSN
Spojené státy odmítly vydat víza náměstkovi ruského ministra zahraničí Alexandru Alimovovi, který se chystal na Valné shromáždění OSN do New Yorku. Dnes to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov a dodal, že Moskva to pokládá ze strany Washingtonu za nikoliv přátelský čin.
Rozhodnutí amerických úřadů je v rozporu s povinnostmi Spojených států coby hostitelské země centrály OSN, řekl také Peskov. Rusko o věci bude podle něj s Američany jednat.
čtk, tb