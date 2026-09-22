Újezd nad Lesy pátrá po tom, proč je 240 zdejším dětem špatně od žaludku
Větší počet žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trápí od pondělí zažívací obtíže. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienickou stanici (HSHMP), která prověřuje školní jídelnu a aktuálně eviduje 240 nemocných dětí a deset členů personálu, sdělila mluvčí HSHMP Petra Batók. Škola má asi 1100 žáků. Starosta Prahy 21 Michal Hazdra (ODS) ČTK řekl, že pro část školy vyhlásil ředitel na středu a čtvrtek ředitelské volno. Na situaci upozornil deník Blesk.
"Aktuálně evidujeme 240 nemocných dětí a deset členů personálu. Nadále probíhá šetření," uvedla po 15:00 Batók. Nejvíce nemocných je podle Hazdry v budově, kde jsou třídy druhého stupně a Montessori programu. "Pan ředitel rozhodl, že na budově, které se to týká, vyhlásí dvoudenní ředitelské volno," uvedl Hazdra.
"Současně odtamtud vozíme obědy seniorům. Tam máme hlášenu jednu paní, že má zažívací potíže, ale ta je mívá pravidelně, takže těžko soudit, jestli je to po tomto. Současně to vozíme naproti do školky a tam nemáme hlášené žádné případy. Těžko říct, jak se to přenáší," řekl Hazdra.
"Případ řešíme s nejvyšší prioritou. Naši hygienici provádějí komplexní epidemiologické šetření, proběhla kontrola stravovacího provozu včetně odběrů vzorků a také vyšetření personálu jídelny. Do vyhodnocení laboratorních analýz nelze předjímat zdroj ani původce nákazy," uvedl ředitel pražských hygieniků Vladimír Možíšek.
čtk, tb