Příští úterý přijede do Prahy italská premiérka Meloni
Italská premiérka Giorgia Meloni příští úterý navštíví Českou republiku. Potvrdil to dnes její úřad na svých internetových stránkách. O návštěvě ministerské předsedkyně v příštím týdnu hovořil už v pondělí její český protějšek Andrej Babiš.
Babiš řekl, že Meloni by příští týden mohla navštívit Česko a že by šéfové vlád měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Důležité je, aby evropské země komunikovaly o tématech, která pokládají za zásadní, řekl Babiš po jednání svého kabinetu a zmínil například ilegální migraci.
Italská pravicová premiérka by s Babišem měla podepsat akční plán strategické bilaterální a unijní spolupráce na období 2026 až 2030. Dokument se týká mimo jiné hospodářské spolupráce, ekonomické bezpečnosti, obrany, migrace, vědy či vzdělávání. Babiš a Meloni se letos v únoru sešli v Římě, kde se na přípravě dohody domluvili.
Česko letos navštívil také italský prezident Sergio Mattarella. Při dubnové oficiální návštěvě jednal s prezidentem Petrem Pavlem o bilaterálních vztazích, spolupráci v Evropské unii a NATO, bezpečnostní situaci v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a o vývoji na Blízkém východě.
čtk, tb