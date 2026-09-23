Spojené státy přemýšlí, že by zakázaly vývoz nafty
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumá, zda by mohla přistoupit k zákazu vývozu nafty. V úterý to řekl ministr financí Scott Bessent. Vláda se snaží zjistit, zda by zákaz přispěl ke snížení cen nafty na domácím, tedy americkém trhu, uvedl server CNBC. Ceny nafty se v důsledku válečných konfliktů prudce zvýšily ve Spojených státech, Evropě i jinde.
"Zkoumáme, zda je to z hlediska celkové kapacity rafinerií proveditelné a zda by fungoval úplný, nebo částečný zákaz,“ řekl Bessent na bilaterálním jednání prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v sídle Organizace spojených národů v New Yorku.
Trump v úterý uvedl, že na interních jednáních administrativy prosazoval zákaz vývozu nafty. Rozhodnutí o tom, zda zákaz zavést, bude podle prezidenta přijato rychle.
"Říkal jsem, ať tu naftu neposíláme ven. Vyrábíme jí hodně,“ řekl Trump novinářům. Republikánští zákonodárci, včetně senátora Chucka Grassleyho ze státu Iowa, vyzvali k zákazu vývozu v době, kdy vysoké ceny nafty dopadají před listopadovými volbami do Kongresu na zemědělce a řidiče kamionů. Iowa patří v USA mezi významné zemědělské státy a vysoké ceny nafty tam dopadají hlavně na farmáře.
Cena nafty v USA prudce vzrostla a dostala se na rekordních 6,53 dolaru za galon (36,80 Kč za litr), což je téměř o tři dolary více než ve stejném období loňského roku, vyplývá z údajů organizace AAA. V Kalifornii stojí nafta 8,44 dolaru za galon (47,50 Kč za litr).
Ceny pohonných hmot prudce vzrostly zejména proto, že války na Ukrajině a na Blízkém východě výrazně omezily globální rafinérské kapacity.
Ukrajinské útoky na ruské rafinerie donutily Moskvu zavést zákaz vývozu nafty. Rafinerie na Blízkém východě se rovněž staly terčem útoků, a to z Íránu a od jeho spojenců Húsíů v Jemenu. Vývoz ropných produktů přes Hormuzský průliv je omezen kvůli íránským hrozbám namířeným proti tankerům.
"Omezení vývozu energií z USA by problém pouze prohloubilo – zhoršilo by problémy s rafinací a v konečném důsledku poškodilo spotřebitele," varovala americká lobbistická skupina American Petroleum Institute (API), která zastupuje ropný průmysl. "Řešením je větší nabídka a větší flexibilita – nikoli nová omezení, u kterých hrozí, že obtížnou situaci ještě zhorší,“ uvedl generální ředitel API Mike Sommers.
Americké rafinerie se snaží této situace využít a zvyšují vývoz nafty, aby pomohly zásobovat světový trh a zároveň si zajistily velmi vysoké zisky. Nafta v úterý stála přibližně 207 dolarů za barel, což je o více než 100 dolarů více než cena ropy.
Nafta hraje v ekonomice zásadní roli. Pohání nákladní automobily a vlaky, které dopravují zboží na trh, a také zemědělské stroje používané při sklizni. Vyšší ceny nafty se následně promítají do vyšších cen pro spotřebitele – od vyšších účtů za potraviny až po ceny spotřebního zboží.
čtk, tb