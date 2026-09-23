Vyškrtnutí dvou ruských oligarchů ze sankčního seznamu je podle polského šéfdiplomata jediný možný kompromis. (Který se mu nelíbí.)
Polsku se nelíbí vyškrtnutí dvou nejvlivnějších ruských oligarchů Ališera Usmanova a Michaila Fridmana ze sankčního seznamu Evropské unie, ale šlo o jediný možný kompromis. Agentuře PAP to řekl polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
Zástupci zemí Evropské unie se v úterý dohodli na tříletém prodloužení sankcí na asi 3000 ruských a běloruských jednotlivců a subjektů. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Ze seznamu ale zmizeli Usmanov s Fridmanem. O vyškrtnutí Usmanova podle diplomatických zdrojů usilovala Francie kvůli nátlaku ze strany Ázerbájdžánu, Slovensko chtělo vyškrtnutí obou ruských miliardářů.
Agentura Reuters informovala, že ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev dnes omilostnil francouzského občana odsouzeného k deseti letům vězení za špionáž.
"My (Evropská unie) jsme konfederace a členské státy mají suverénní právo určovat si své postoje," řekl polský ministr zahraničí Sikorski. "Nejsme kvůli tomu (vyškrtnutí Usmanova a Ališera) šťastní, ale šlo o jediný možný kompromis, kterého mohlo být dosaženo," dodal. Domnívá se, že zrušení sankcí na tyto dva oligarchy bylo výjimkou a nebude znamenat precedens, který spustí lavinu podobných rozhodnutí.
Země EU se na prodloužení sankcí dohodly pouhých pět hodin před koncem jejich platnosti. Původně se trestná opatření prodlužovala jen o půl roku, nyní budou platit další tři roky. PAP píše, že EU jde o to, aby se vyhnula podobně obtížným rozhodnutím, jako tomu bylo v tomto případě, a nepoškozovala svoji reputaci.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vyřazení Usmanova s Fridmanem ze sankčního seznamu označil za ostudné a neobhajitelné. Vyzval země EU k vlastním sankcím proti dvojici.
čtk, tb