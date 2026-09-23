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Rafinérské marže u nafty jsou v Evropě na rekordu, USA zvažují zákaz vývozu

Rafinérské marže u nafty dosáhly v Evropě rekordní úrovně. Prémie evropského nízkosirného plynového oleje, která je významným cenovým ukazatelem pro trh s motorovou naftou, ve středu dopoledne vůči severomořské ropě Brent dosáhla zhruba 95 dolarů za barel. Růst marží odráží napjatou situaci na trhu s naftou způsobenou konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině a také obavy z dalšího omezení dodávek, nyní i ze Spojených států.

Spojené státy zvažují omezení vývozu nafty. Americký prezident Donald Trump v úterý podpořil myšlenku zákazu vývozu s cílem snížit cenu tohoto paliva na domácím, tedy americkém trhu.

Evropa je od eskalace konfliktu na Blízkém východě silně závislá na dovozu nafty a leteckého paliva z USA, protože konflikt narušil dodávky z Blízkého východu. Konflikt se vyhrotil na konci února, když Spojené státy a Izrael společně letecky zaútočily na Írán.

Rekordní úrovně dosáhly rafinérské marže v Evropě i přesto, že cena ropy se dopoledne snižovala. Brent s dodáním v listopadu se na burze Intercontinental Exchange (ICE) v Londýně prodával za méně než 100 dolarů za barel, později se ale nad tuto hranici vrátil. Cena termínového kontraktu na nízkosirný plynový olej s dodáním v říjnu odpoledne na téže burze činila zhruba 1470 USD za tunu, což je po přepočtu zhruba 197 USD za barel.

U vzdálenějších kontraktů je cena nízkosirného plynového oleje výrazně nižší, například kontrakt s expirací příští rok v září je těsně nad 1000 USD za tunu. Podobně kontrakt na prémii s expirací v září příštího roku se podle dat ICE odpoledne prodával za méně než 55 USD za barel. Nižší ceny vzdálenějších kontraktů naznačují, že trh očekává v příštím roce zmírnění současného napětí. Vývoj na trhu se ale může změnit podle situace v dodávkách a podle geopolitického vývoje.

"Brent podporují prudce rostoucí ceny plynového oleje v důsledku obnovených obav, že Spojené státy by mohly zavést zákaz vývozu nafty,“ uvedl vedoucí strategie pro komoditní trhy ve společnosti Saxo Bank Ole Hansen. Analytici a obchodníci varovali, že takové opatření by jen málo přispělo ke zmírnění vysokých cen energií a mohlo by zhoršit narušení dodávek a ekonomické problémy po celém světě.

Ceny pohonných hmot prudce vzrostly v důsledku narušení globálních dodávek ropných produktů. Ukrajinské útoky na ruské rafinerie už dříve donutily Moskvu zavést zákaz vývozu nafty. Rafinerie na Blízkém východě se rovněž staly terčem útoků, a to z Íránu a od jeho spojenců Húsíů v Jemenu. Vývoz ropných produktů přes Hormuzský průliv je omezen kvůli íránským hrozbám namířeným proti tankerům.

Česká vláda v pondělí rozhodla o uvalení mimořádné daně na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude část nárůstu hrubé marže proti roku 2025, uvedlo ministerstvo financí. Vláda zavedením sektorové daně reaguje právě na růst rafinerských marží.

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