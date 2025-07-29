Rusové v noci při útocích na Ukrajinu zabili dvě desítky lidí a dvakrát tolik zranili
Nejméně dvě desítky lidí zahynuly a další čtyři desítky utrpěly zranění v noci na dnešek při ruských útocích na Ukrajinu, uvedly tiskové agentury s odvoláním na ukrajinské úřady. V Záporožské oblasti na jihovýchodě země při ruském bombardování přišlo o život 16 lidí a další čtyři oběti si vyžádaly útoky v sousední Dněpropetrovské oblasti. Ukrajina se čtvrtým rokem brání ruské agresi. Nálet ukrajinských dronů na Rostovskou oblasti na jihozápadě Ruska si vyžádal jednoho mrtvého, informoval gubernátor Jurij Sljusar.
Ruské bomby mimo jiné zasáhly vězeňské zařízení v Záporožské oblasti, kde zabily 16 lidí a 35 zranily, napsal šéf oblastní správy Ivan Fedorov na sociální síti Telegram. Budovy věznice bomby zničily a poškodily i rodinné domy v okolí, dodal.
Ruské rakety v noci zasáhly průmyslové město Kamjanske, kde zabily dva lidi a pět zranily, oznámil šéf Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak. Rakety poškodily porodnici a městskou nemocnici; z pěti zraněných jsou dvě ženy - jedna těhotná - ve vážném stavu. Další dvě oběti na životech, včetně pětasedmdesátileté ženy, a tři raněné si vyžádalo ruské bombardování a útoky dronů na dalších místech regionu, dodal Lysak.
čtk, tb