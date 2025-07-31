Rusové údajně obsadili strategicky položené město Časiv Jar na východě země
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že ruské síly obsadily město Časiv Jar ve východoukrajinské Doněcké oblasti. Zprávu není možné ověřit z nezávislých zdrojů, upozornila agentura Reuters.
Ukrajina se k informacím o ztrátě strategicky položeného místa, na které ruské invazní síly útočily několik měsíců, zatím nevyjádřila. Během nočního vzdušného útoku na Kyjev také zahynulo nejméně šest lidí.
Mohlo by vás zaujmout:
čtk, tb