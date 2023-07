Rusové shromáždili u Kupjansku sto tisíc vojáků. Ukrajinci se zatím drží

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Ukrajinský protiútok pokračuje. Jak na Telegramu uvedla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Majlar, za minulý týden ukrajinští vojáci dobyli zpátky osmnáct kilometrů čtverečních na jihu a východě země, od začátku protiofenzivy pak dohromady dvě stě deset kilometrů čtverečních. Úspěchů dosáhli Ukrajinci mimo jiné kolem města Bachmut, které před tím po mnoho měsíců složitě dobývala ruská armáda.

Šéf estonské rozvědky Margo Grosberg přišel s analýzou, že přes pomalejší postup ukrajinských jednotek – jehož důvodem je zejména husté zaminování bojiště Rusy – si Kyjev může v budoucnu připsat výraznější zisky. Grosberg to připisuje současné taktice Ukrajinců, kteří nepodnikají výpady s mnoha muži a nemají tak výrazné ztráty živé síly ani vojenské techniky, ale namísto toho se soustředí na likvidaci ruských logistických center a velitelských stanovišť.

Ukrajina se také snaží vyčerpat raketové systémy Rusů hlouběji v týlu, aby později její vojáky nemohli při čištění minových polí ohrožovat. Poziční změnu může také představovat kazetová munice, kterou Ukrajina již převzala od Spojených států. Očekává se, že ji nasadí proti ruským obranným pozicím - a kvůli své ničivosti může Rusům způsobit vetší ztráty, než byli dosud zvyklí. Pokud by se to naplnilo, mohl by Kyjev nasadit více vojáků a způsobit nečekaný průlom.

Rusové se tomu snaží zabránit, u již osvobozeného Kupjansku a jeho okolí v charkovské oblasti shromáždili – jak tvrdí Ukrajinci – sto tisíc vojáků a množství techniky (téměř totožnou sílu měli v osmdesátých letech během války v Afghánistánu). Podnikají u města řadu útočných operací proti ukrajinským pozicím, jejich cílem může být snaha vázat v této oblasti řadu obránců a znemožnit jim tak přesuny do míst, kde by mohla Ukrajina naopak postupovat kupředu (zmíněný Bachmut, nebo na jihu země v Záporožské oblasti směrem na Krym; Kyjev na začátku týdnu znovu poničil Kerčský most, který na poloostrov vede).

Kupjansk je čtyřicet kilometrů od hranic s Ruskem. Je to důležitý dopravní uzel, vede přes něj železnice umožňující zásobování vojenských jednotek. Rusové ho obsadili loni v únoru, Ukrajinci je vytlačili v září. Boje s Rusy se nyní vedou několik kilometrů od jeho hranic, do Kupjansku se však opětovaně zatím neprobojovali. Ondřej Kundra

V autobusech, které se v pondělí srazily na dálnici D2 u Brna, cestovali lidé 25 národností, ale nebyli tam žádní Češi. Řidič zájezdového autobusu, jenž srážku nepřežil, byl cizinec s trvalým pobytem v Česku. Polský nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí varšavského správního soudu, který na konci května pozastavil - až do řádného posouzení žaloby - povolení k další těžbě v dolu Turów po roce 2026. V nové části korupční kauzy Dozimetr stíhá policie v souvislosti se zakázkami pražského dopravního podniku tři firmy. Novým ředitelem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze bude od 1. listopadu na šest let současný ředitel jeho sbírek a výzkumu Radim Vondráček. Nahradí Helenu Koenigsmarkovou, která stojí v čele UPM déle než 30 let. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž vypsal výběrové řízení na pozici vrchního státního zástupce v Olomouci. Útoky na ukrajinské přístavy Oděsa a Mykolajiv byly odvetou za pondělní poničení Kerčského mostu, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Kreml zároveň obvinil Ukrajinu, že bezpečné koridory v Černém moři, které zajišťovaly takzvané obilné dohody, využívala pro vojenské účely. Teploty v Severní Americe, Asii, na severu Afriky a ve Středozemí budou tento týden po delší dobu přesahovat 40 stupňů Celsia. Úřady v řadě středomořských zemí vyzvaly obyvatele i cizince v turistických destinacích, aby nevycházeli z domů. Více než stoletá klasicistní vila Emila Simona s prvky art deca v Hejnicích na Liberecku patří nově mezi kulturní památky. Potravinové banky v Česku spouštějí projekt výdejen potravinové pomoci, celkem jde o 150 výdejních míst. Do Jižní Koreje připlula americká ponorka vybavená jadernými zbraněmi. Soud v Bukurešti prodloužil o dalších 30 dní domácí vězení kontroverznímu influencerovi Andrewu Tateovi, který je v Rumunsku obviněn ze znásilnění, obchodování s lidmi a vytvoření zločinecké skupiny s cílem sexuálního vykořisťování žen. Odvolací soudci Mezinárodního trestního soudu v Haagu uvolnili cestu k vyšetřování tisíců údajných vražd, které se odehrály na Filipínách v rámci tažení proti drogové kriminalitě za vlády prezidenta Rodriga Duterteho. Situace ohledně medvědů na Slovensku je vážná a stát ji bude muset vyřešit, řekl slovenský ministr životního prostředí Milan Chrenko po střetech této chráněné šelmy s člověkem z uplynulých dnů. Ochranáři a lesníci se dlouhodobě přou, zda je tu medvěd přemnožený.

