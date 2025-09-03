Rusové se údajně dostali do centra Kupjansku a ovládají polovinu města. Kupjansk je železniční uzel, důležitý pro obranu Charkova
Ruská vojska pronikla do centra Kupjansku a ovládají polovinu tohoto významného frontového města na východě Ukrajiny, uvedlo dnes ministerstvo obrany v Moskvě. Informaci nebylo možné nezávisle ověřit, ukrajinská strana zprávu dosud nekomentovala.
Ruské ministerstvo zveřejnilo záběry z dronu, na nichž voják stojí na silnici a drží ruskou vlajku. "Záběry z bezpilotních letadel potvrzují kontrolu ruských vojsk nad přibližně polovinou území města Kupjansk," uvedlo ministerstvo s tím, že ruští jsou vojáci v centru města, v oblasti nejdůležitějších budov.
Kupjansk je železniční uzel, kterého se Rusové zmocnili zkraje své rozsáhlé invaze, kterou zahájili v únoru 2022. Ukrajinci ale město po několika měsících při bleskové protiofenzivě v oblasti dobyli zpět a nyní představuje jednu z bašt ukrajinské obrany v Charkovské oblasti. Průnik do města, v němž před válkou žilo na 25.000 lidí, oznámila ruská armáda již v listopadu loňského roku.
