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15:20

Ruský soud v nepřítomnosti odsoudil Chodorkovského k deseti rokům vězení

Soud v Moskvě v nepřítomnosti uložil desetiletý trest vězení podnikateli Michailu Chodorkovskému za šíření lživých informací o ruské armádě. Informují o tom ruskojazyčná média. Bývalý ropný magnát a nyní kritik Kremlu Chodorkovskij už léta žije v exilu v Británii.

Případ se týkal příspěvku na sociální síti X, který Chodorkovskij zveřejnil v září 2022, a videa z července 2024 na jeho kanálu na YouTube. V příspěvku na X zveřejnil dopis, který náměstkyně ruského ministra financí Irina Okladnikovova údajně poslala vicepremiérovi Dmitriji Grigorenkovi a ve kterém se psalo, že do půlky srpna ve válce na Ukrajině zemřelo více než 48.000 ruských vojáků. Ruská vojska vtrhla na Ukrajinu v únoru 2022. Ve videu Chodorkovskij mluvil o ruském útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě.

Ruské úřady stíhají Chodorkovského ještě kvůli podpisu Berlínské deklarace z dubna 2023, v níž se zástupci ruské opozice v exilu shodli na nutnosti likvidace stávajícího režimu v Rusku. Chodorkovskij je členem Protiválečného výboru Ruska, který v březnu ruský nejvyšší soud označil za protiteroristickou organizaci a zakázal jeho činnost v zemi.

Chodorkovskij býval nejbohatším mužem Ruska. V roce 2005 byl ale odsouzen v mezinárodně kritizovaném procesu za daňové úniky, privatizační podvody, praní špinavých peněz a zpronevěru. Stalo se tak poté, co se šéf tehdy největší ruské ropné společnosti Jukos znelíbil Kremlu kvůli své podpoře opozice a politickým ambicím. Propuštěn byl v roce 2013, kdy dostal od prezidenta Vladimira Putina milost. Nyní žije v exilu, odkud se nadále snaží bojovat proti Putinovu režimu.

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