Rusko bude prý své tankery, které porušují sankce, bránit zbraněmi
Rusko má právo se bránit před pirátstvím, prohlásil dnes mluvčí Kremlu poté, co fregata ruského vojenského námořnictva provázela podle britského tisku dva tankery, na které Británie uvalila sankce, při plavbě Lamanšským průlivem, ležícím mezi Británií a Francií. Moskva bude hájit ruské zájmy, zdůraznil podle agentur mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
"V posledních měsících jsme byli svědky opakovaných případů pirátství v mezinárodních vodách. Tyto případy pirátství mimo jiné poškodily ekonomické zájmy Ruska. Rusko rozhodně podnikne opatření na obranu svých zájmů," řekl novinářům mluvčí Peskov podle státní agentury TASS.
Ruská fregata Admirál Grigorovič doprovodila Lamanšským průlivem dva ropné tankery, Universal plující pod ruskou vlajkou a Enigma pod kamerunskou vlajkou, uvedl dnes britský list The Telegraph.
Britský premiér Keir Starmer minulý měsíc prohlásil, že povolil ozbrojeným silám vstoupit na palubu ruských lodí v britských vodách a zadržet je s cílem narušit síť tankerů tzv. ruské stínové flotily, které umožňují Moskvě vyvážet ropu navzdory západním sankcím, poznamenala agentura Reuters.
Tankery stínové flotily v minulosti zabavila také Francie, kde byl na konci března v nepřítomnosti na rok odsouzen čínský kapitán jedné z těchto lodí. Francouzská armáda se jeho tankeru Boracay zmocnila loni v říjnu. Plavidla porušující západní sankce, u nichž panovalo přesvědčení, že patří do ruské stínové flotily, v poslední době zabavily kromě Francie také Belgie, Finsko a další evropské země.
Rusko vývozem sankcionované ropy získává prostředky potřebné k financování více než čtyřleté války na Ukrajině, kterou vyvolal prezident Vladimír Putin. Na sankčním seznamu Evropské unie je podle agentury AFP 598 lodí, které mají zákaz vstupu do evropských přístavů.
