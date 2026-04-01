Rubio říká, že Amerika přehodnotí svou účast v NATO, protože jí nepomáhá v útoku na Írán
Spojené státy budou muset po skončení současné války proti Íránu přehodnotit své vztahy s NATO, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio podle agentur v rozhovoru s televizí Fox News. Konečné rozhodnutí bude podle něho na prezidentovi Donaldu Trumpovi.
"Myslím si bohužel, že budeme muset znovu zvážit, zda tato aliance, která této zemi (Spojeným státům - pozn. ČTK) po dlouhou dobu dobře sloužila, stále plní svůj účel," řekl Rubio. Bude podle něho potřeba vyhodnotit, zda "Amerika pouze brání Evropu, kdežto když my potřebujeme pomoc od našich spojenců, odepřou nám práva na využívání základen a odepřou nám i právo a přelety."
Trump opakovaně kritizuje spojence z NATO kvůli tomu, že podle něho neudělali nic, aby Spojeným státům ve válce proti Íránu pomohli. Washington například žádá o vojenskou podporu k zajištění Hormuzského průlivu. Tuto klíčovou námořní cestu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky, které pokračují pátým týdnem.
Trump o dalších členech NATO mluví jako o zbabělcích a prohlašuje, že USA jim jejich přístup během nynějšího konfliktu na Blízkém východě nezapomenou.
čtk, tb