Rozsáhlé protesty v Nepálu pokračují i přes rezignaci premiéra. Demonstranti zapálili vládní budovu, ale útočili i na sídla různých politických stran a soudů
Protivládní demonstranti v Nepálu dnes podle agentury AFP zapálili budovu parlamentu. Na snímku z místa zveřejněném na sociálních sítích je vidět dav v okolí parlamentu a budova prakticky celá zahalená kouřem. Mluvčí parlamentu AFP potvrdil, že do prostor vtrhly stovky lidí a zapálily hlavní budovu. Už dříve dnes po rozsáhlých protestech rezignoval nepálský premiér Khadka Prasád Oli.
Server listu The New York Times (NYT) informoval, že protestující zapálili také budovy nejvyššího soudu i zvláštního protikorupčního soudu. "Protestující zapalují vládní budovy, policejní stanice a domy politiků. Z kouře mě pálí oči," popsal situaci zpravodaj NYT.
Server BBC News píše, že terčem demonstrujících se staly také domov dnes odstoupivšího ministerského předsedy či centrály různých politických stran. Dnešní střety s policií si podle serveru vyžádaly nejméně dva lidské životy. V pondělí jich bylo 19 a další stovky lidí utrpěly zranění.
Rozsáhlé protesty vyvolala vnímaná korupce předních politiků a také rozhodnutí nepálské vlády ze čtvrtka zablokovat přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X. Argumentem bylo, že se nezaregistrovaly u místních úřadů, a uživatelé s falešnými identitami na nich pak šířili nenávistné projevy a falešné zprávy.
Podle kritiků ale vláda používá autoritářské praktiky a chce je umlčet. Právě na sociálních sítích se totiž v týdnech před zákazem šířila kampaň kritizující údajnou korupci politických elit a okázalý životní styl dětí politiků.
Přes zrušení blokace sociálních sítí a zákaz vycházení se dnes situace v 30milionové zemi neuklidnila. Šéfové hlavních bezpečnostních orgánů, včetně armády, ve společném prohlášení vyzvali k uklidnění situace a politickému dialogu, který by vedl k nenásilnému řešení krize.
Kvůli napjaté situaci dnes vedle premiéra rezignovali také nejméně tři další ministři.
čtk, tb